Damarları pırıl pırıl yapıyor, kalbi zırh gibi koruyor! Her gün bir avuç yiyen hastanenin yolunu unutuyor!

Damarları pırıl pırıl yapıyor, kalbi zırh gibi koruyor! Her gün bir avuç yiyen hastanenin yolunu unutuyor!

Sessiz katil olarak bilinen yüksek kolesterolle mücadelede bilim dünyasından ezber bozan bir haber geldi. Yapılan son araştırmalar, doğanın sunduğu mucizevi bir atıştırmalığın damarları cam gibi temizlediğini ve kötü kolesterolü hızla dengelediğini kanıtladı. Uzmanlar, her gün sadece bir avuç tüketilen bu besinin kalp krizi ve felç riskini minimize ettiğini vurgularken, doğru beslenmenin en güçlü ilaçtan bile daha etkili olabileceğine dikkat çekiyor. Damar sertliğini önleyen ve kan akışını hızlandıran bu formül, sağlıklı bir yaşamın anahtarı olarak gösteriliyor.

Tıpta hiperkolesterolemi olarak adlandırılan yüksek kolesterol, kanda fazla miktarda yağ benzeri bir madde olan kolesterolün birikmesiyle ortaya çıkıyor.

Bu durum kısa vadede belirti vermese de zamanla damar duvarlarında plak oluşumuna yol açarak damarların sertleşmesine ve daralmasına neden olabiliyor. Sonuç olarak kalp krizi ve inme gibi hayati riskler ortaya çıkabiliyor.

Kolesterolün yükselmesinde genetik faktörler etkili olsa da, uzmanlara göre en önemli nedenlerden biri beslenme alışkanlıkları.

Özellikle doymuş yağ oranı yüksek gıdalar kolesterol seviyelerini olumsuz etkiliyor. Ancak bunun tam tersine, bazı besinler kolesterolü düşürücü etki gösterebiliyor.

 

KURUYEMİŞLER: KALP DOSTU BİR AVUÇ

Amerika'daki Mayo Clinic uzmanlarına göre, her gün bir avuç kuruyemiş tüketmek kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir. Özellikle badem, ceviz, fındık ve Antep fıstığı gibi kuruyemişler, "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL seviyesini düşürmede etkili.

2023 yılında Nutrients dergisinde yayımlanan ve 19 farklı çalışmayı inceleyen kapsamlı bir analiz, düzenli kuruyemiş tüketiminin toplam kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserid seviyelerini anlamlı şekilde azalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, kuruyemişlerin kalp sağlığı üzerindeki koruyucu etkisinin güçlü bilimsel kanıtlarla desteklendiğini belirtiyor. Ancak yüksek kalorili oldukları için porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi öneriliyor.

 

 

Hem Sağlıklı Hem Yöresel: Üniversiteli Gençlerden Lezzet Sunumu

Köpeklerde sinsi ilerleyen sağlık sorunu: Yaşlı dostunuzun davranışlarına dikkat!

Otomobil ile çarpışan ambulans devrildi: 3 sağlık personeli yaralı

Vanlılar bu haberle rahat bir nefes alacak! Şehrin sağlık ordusuna beklenen dev destek sonunda geldi!

 

