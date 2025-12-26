Damarları pırıl pırıl yapıyor, kalbi zırh gibi koruyor! Her gün bir avuç yiyen hastanenin yolunu unutuyor!

Tıpta hiperkolesterolemi olarak adlandırılan yüksek kolesterol, kanda fazla miktarda yağ benzeri bir madde olan kolesterolün birikmesiyle ortaya çıkıyor.

Bu durum kısa vadede belirti vermese de zamanla damar duvarlarında plak oluşumuna yol açarak damarların sertleşmesine ve daralmasına neden olabiliyor. Sonuç olarak kalp krizi ve inme gibi hayati riskler ortaya çıkabiliyor.

Kolesterolün yükselmesinde genetik faktörler etkili olsa da, uzmanlara göre en önemli nedenlerden biri beslenme alışkanlıkları.

Özellikle doymuş yağ oranı yüksek gıdalar kolesterol seviyelerini olumsuz etkiliyor. Ancak bunun tam tersine, bazı besinler kolesterolü düşürücü etki gösterebiliyor.

KURUYEMİŞLER: KALP DOSTU BİR AVUÇ

Amerika'daki Mayo Clinic uzmanlarına göre, her gün bir avuç kuruyemiş tüketmek kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olabilir. Özellikle badem, ceviz, fındık ve Antep fıstığı gibi kuruyemişler, "kötü kolesterol" olarak bilinen LDL seviyesini düşürmede etkili.

2023 yılında Nutrients dergisinde yayımlanan ve 19 farklı çalışmayı inceleyen kapsamlı bir analiz, düzenli kuruyemiş tüketiminin toplam kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserid seviyelerini anlamlı şekilde azalttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, kuruyemişlerin kalp sağlığı üzerindeki koruyucu etkisinin güçlü bilimsel kanıtlarla desteklendiğini belirtiyor. Ancak yüksek kalorili oldukları için porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi öneriliyor.