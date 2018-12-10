Damakta şişlik veya iltihap oluşması vahim!

Damakta sivilce gibi şişlik; damağımız yutkunmayı kolaylaştırır ve aynı zamanda konuşmamıza yardımcı olur.

Hiç aklımıza gelmeyen bir günde orada oluşacak şişlik veya iltihaplanma gayet ciddiye alınması gereken bir hastalık habercisi olabilir.

Gelin önce şişlik durumuna bir bakalım

Damakta sivilce gibi sertliğin birçok sebebi bulunabilmektedir.

-Diş protezi: Kişinin sık sık diş protezi yaptırması veya buna benzer işlemler sebebiyle damakta sivilce gibi sertlik oluşabilmektedir.

-Alerji: Vücudumuz dışarıdan gelebilecek mikroplara karşı tepki göstereceği için alerjik reaksiyon yüzünden damakta sivilce gibi sertlik olabilmektedir.

Kişinin yediklerine ve içtiklerine dikkat etmesi gerekmektedir. Bazı alerjik reaksiyonların hayati önem taşıdığının unutulmaması gerekmektedir. Damakta kaşıntı olabilmektedir.

-Sinüste ağrı olabilir: Sinüzit bile damakta sivilce gibi sertlik oluşmasını tetiklemektedir.

-Mononükleoz: Genellikle yetişkinlerde görülmektedir. Bu sertlik için kişinin tuzlu su ile gargara yapması damaktaki sivilce gibi sertlik için faydalı olacaktır.

Vücut dinlendirilmelidir ve yorulmamalıdır

-Damak Kanseri: Tütün maddelerinin çok kullanılması damakta sivilce gibi sertlik oluşmasını tetiklemektedir. Damak sertliğindeki kanserde kişi yutkunma zorluğu çekebilmektedir. Tedavide kemoterapi uygulanmaktadır. Ağrı kesicilerle kişinin sadeca ağrısı hafiflemektedir.

Özetlersek; paramla değil mi, şımarıklığı ile ikide bir dişlerinizde protez benzeri işlemlere yeltenmeyin.

Sigara ve alkol illetinden uzak durur. Ve ağız içinin temizliğine özen gösterin

Ağız içinin temizliği ve dişlerinizde tartar oluşmasını önleyici sık sık hatırlattığımız tavsiyemizi tekrarlayalım: Gayet ucuz olan elma sirkesinin küçük bir yudumcuğu ile her gece yatmadan önce ağzınızı bir güzel çalkalayın.

Gelelim damak iltihabına

Damak iltihabı, günümüzde birçok kişinin yaşadığı problemlerden biridir. Hem gençlerde hem de yaşlılarda yaygın olarak görülen bu durum.. Müdahale edilmediği zaman çok daha ciddileşir. Damak iltihabı sorunu için kişiler önlem almadıklarında başta diş eti sorunları olmak üzere birçok problem ortaya çıkmaktadır.

Özellikle çocukların damak bölgeleri, yetişkinlere göre çok daha hassas olduğu için bu kişiler damak iltihabından çok daha fazla etkilenmektedir.

Geldik yine o ihmale

Damak iltihabının başlangıcına sebep olan en önemli etken kişilerde oluşan ağız içi bakterilerdir. Ağız içerisinin temizlenmemesi ya da dişlerin uzun süreler boyunca fırçalanmaması gibi durumlarda ağız içerisinde bakteri oluşumu başlar ve bu bakteriler çok kısa bir süre sonra damak iltihabı yapar.

-Bu hastalık, özellikle solunum yolları sorunları olan insanlarda meydana gelmektedir. Mesela, geniz eti ya da burun eti gibi olan insanlar sürekli olarak ağzından nefes alırlar. Bu gibi durumlarda kişilerin ağızları, doluşan bakteriler sebebiyle iltihaplanmaya başlar.

-Damak bölgesinde oluşan iltihaplar, aslında vücudun diğer bölgelerinde olduğu gibi beyaz bir renktir.

-Bazı insanlarda damak iltihabı, ağız kokusuna sebep olmaktadır. Meydana gelen ağız kokusu, zamanla kişileri ve hatta diğer insanları rahatsız edecek bir hal alabilir.

-Vitamin eksikliği: Bu durum özellikle C vitamini ve B vitamini eksikliği olan insanlarda yaygın olarak görülmektedir. Bunun için evinizde özellikle B vitaminli gıdalar bulundurun.

-Hormon değişikliği: Damak iltihabına sebeb olan bir diğer etken ise kişilerde ani hormon değişikliklerinin olmasıdır. Özellikle hamilelerde bu durum çok sık karşılaşılır..

-Bağışıklık sistemi zayıflığı:

Bağışıklık sisteminin zayıflığı daha bebekken, iyi emzirilmemekle başlar diğer başka sebeplerle de oluşarak insanı ömürboyu hastalıklara karşı açık bırakır. Bağışıklık sisteminin aşırı düşük olması, damak iltihabı yapar. Bu durum genellikle ırsi olarak insanlarda çocuktan çocuğa geçen bir problemdir.

-Damakta kızarıklık:

Belirtilerden en önemlisi, kişinin ağız içinin herhangi bir bölgesinde aşırı kızarıklık görülmesidir. Meydana gelen kızarıklık problemleri, çok kısa bir zaman sonra damağın diğer bölgelerine ve hatta diş etine bile yayılabilir.

-Kanamalar: Damak iltihabı diş fırçalamayı bir işkence haline getirir. Ayrıca herhangi bir ağrı ya da sızı olmasa bile bu kişilerde çok şiddetli olarak kanamalar meydana gelir. Ortaya çıkan kanamalar kısa süreli olur ve kendiliğinden durur. Eğer sizlerde de fırçalama sırasında kanama problemleri ortaya çıkıyorsa bu durumda doktorunuza görünmeniz sizler için çok daha iyi olacaktır.

Genel olarak şişlik gibi damak iltihabının sebebi bakteriler olduğu için tıbbi ilaçlardan önce kişilerin ağız içlerini çok iyi temiz tutmak gerekmektedir.

Yani damaktaki şişlik için belirttiğimiz tavsiyemiz burada da geçerli:

Dişlerinizi düzenli fırçalayın. Gayet ucuz olan elma sirkesinin küçük bir yudumcuğu ile her geçe yatmadan önce ağzınını bir güzel çalkalayın.