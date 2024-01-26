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Yerel Damadını öldüren kayınpederden pişkinlik: İyi yaptım!
Yerel

Damadını öldüren kayınpederden pişkinlik: İyi yaptım!

Yeniakit Publisher
2024-01-26 15:16:00 - 2024-01-26 15:24:06

Kastamonu'da akrabalarıyla birlikte kızının boşanmak üzere olduğu kocasını öldüren kayınpeder, 'İyi yaptım' diyerek bağırdı.

Olay, 25 Ocak Perşembe günü il merkezi Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar mezarlıktaki yolda yatar vaziyette bir erkek cesedi ile karşılaştı. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde yatan şahsın öldüğünü tespit etti. 32 yaşındaki Tolga Benderlioğlu’nun 15 kurşun ile öldürüldüğü ve kurşunların baş kısmı ile vücudunun birçok yerine isabet ettiği belirlendi.

Zanlıların aracından çıkan şoke etti

Olayın ardından Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını mercek atlına aldı.

Yapılan incelemeler neticesinde cinayeti işlediği düşünüllen iki araç tespit edildi. Takibe alınan araçlar, Karabük’te durdurularak içerisinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Durdurulan araçta aynı zamanda olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile iki şarjör ve 12 adet fişek, ekmek bıçağı ve sustalı bıçak ele geçirildi.

Kayınpeder: İyi yaptım!

Kastamonu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri Karabük’ten Kastamonu'ya getirerek gözaltına aldı. Cinayet zanlısı olarak; gözaltına alınan Tolga Benderlioğlu’nun kayınpederi O.D., kayınbiraderi İ.D., kayınvalidesi H.D., eşi N.B. ve ailenin yakını C.Ç., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirilen Tolga Benderlioğlu’nun kayınpederi O.D., adliye girişinde muhabirlerin, “Neden yaptınız” sorusuna, “İyi yaptım" şeklinde cevap verdi.
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Öte yandan Tolga Benderlioğlu ile eşi N.B.’nin önümüzdeki günlerde boşanma davaları olduğu ve olayın da bu yüzden gerçekleştirildiği iddia edildi.

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