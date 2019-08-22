Damada heyecan başlıyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Daması Federasyonu (TÜDAF) tarafından düzenlenen ‘20. Uluslararası Türk Daması Şampiyonası’ Spor Toto ve Kültür Bakanlığı’nın katkılarıyla dama severler için kapılarını açıyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin özel çabalarıyla yıllardır geniş kitlelere ulaşan ve "Dama’nın Kırkpınar’ı " olarak bilinen Türk Daması Şampiyonası, 23-24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde Merkez Katlı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilecek.

Şampiyona, 50’si yabancı 200’den fazla dama severin iştirakiyle 23 Ağustos Cuma günü saat 11.00’da yapılacak açılış töreni ile başlayacak. Hakem heyetinin eşleştirmesiyle birlikte saat 15.00’da 1. tur müsabakasının gerçekleştirileceği şampiyona 3 gün sürecek ve 25 Ağustos Pazar günü yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Uluslararası Satranç Kuralları’nın (İsviçre Sistemi) uygulandığı 9 tur üzerinden yapılacak yarışmada, birinci 3000 TL, ikinci 2000 TL, üçüncü ise 1000 TL’likpara ödülünün sahibi olacak.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, damacıların kardeşlik köprüsü kurduklarını belirterek, “Dama, ülkemizde çok bilinmesine rağmen maalesef günümüzde bilgisayar oyunlarının popülerliğinin gerisinde kaldı. İlk çağlardan beri zihnin gelişimi için büyük rol gören bu geleneksel oyunu yaygınlaştırmak için 20 yıldır çalışıyoruz. Bu süre zarfında yerli ve yabancı binlerce dama severi Mustafakemalpaşa’da ağırladık. Hedefimiz; bu oyunu daha fazla kitlelere ulaştırmak.20 yıl önce bu yönde atılan ilk adımın heyecanını bugünde paylaşmaya devam ediyoruz. Damaya gönül veren vatandaşlarımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum” dedi.