  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığı belgelerle deşifre edildi

Çavuşoğlu: Öğrenemeyenlere itinayla öğreteceğiz!

Dubai Kraliyet Ailesi'nden rehin tutulan Latife ile ilgili açıklama

Terör örgütü PKK'dan askeri birliğe taciz ateşi

10 yıl sonra geri döndü! Marmara'da korkulu rüya

İçişleri Bakanlığı'ndan haftasonu kısıtlamasına saatler kala açıklama

19 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu

Nesli tükeniyordu... 30 yıl sonra klonlandı

'Oynanan oyunun farkındayız' diyen Erdoğan'dan önemli çağrı: Evlatlarınıza sahip çıkın

Özlem Zengin, 'Çıplak arama' tartışmasına noktayı koydu: Onurlu bir kadın suç duyurusu için bir yıl beklemez
Aktüel 'Daltonlar' çetesi operasyonunda 44 tutuklama
Aktüel

'Daltonlar' çetesi operasyonunda 44 tutuklama

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucu yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ‘’Daltonlar’’ çetesi şüphelisi 45 kişiden 44'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 09:15:00 -
'Daltonlar' çetesi operasyonunda 44 tutuklama

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 9 aylık teknik takibin ardından İstanbul merkezli Muş, Kırklareli, Tekirdağ ve Kastamonu illerinde 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. “Daltonlar” diye bilinen uyuşturucu çetesine mensup 59 şüpheliden 45 kişi yakalanarak emniyete getirilmiş, buradaki işlemlerin ardından da adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 44'ü tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti

Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi dizilerinde rol alan oyuncu Toygun Ateş yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
CHP'li başkan partisini bombalayıp istifa etti
Siyaset

CHP'li başkan partisini bombalayıp istifa etti

CHP Tokat eski Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay, CHP'nin terör örgütü sevicilere kucak açtığını gerekçe göstererek partisinden i..
Kılıçdaroğlu’ndan güldüren cevap! Bakın neden ‘PKK’ diyemiyormuş
Gündem

Kılıçdaroğlu’ndan güldüren cevap! Bakın neden ‘PKK’ diyemiyormuş

Gara’daki PKK’ya indirilen darbeden beri terör örgütüne ‘PKK’ demeyerek eleştirilerin hedefi haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay