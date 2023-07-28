Dallas'a dönen CHP'de bu kez de vandallık! Sarıgül Kılıçdaroğlu'nu protesto eden vatandaşı hırpaladı

Akbelen'de ormanlık alanda 'ağaç katliamı' yapıldığına dair iddiayla başlatılan provokasyona destek için giden Kılıçdaroğlu eylemcilerin tepkisiyle karşılaştı.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın eylemcilere hakaret etmesi ve CHP'li Ali Mahir Başarır'ın parmak sallayarak tehdit savurmasının ardından bölgede yaşanan gerginlikte, eylemciler makam aracıyla ormanlık alana giriş yapan Kılıçdaroğlu'nun aracının önünü kesti.

Sarıgül vatandaşı hırpaladı

Yolun kapatılması üzerine, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, aracın önüne gelerek, eylemciyi kolundan tutup aracın kenarına sürüklemeye başladı. Bunu gören bir başka eylemci Sarıgül’le burun buruna gelerek, “Nasıl yaparsın böyle bir şeyi, hayır, çekemezsin kolunu” diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin de tepki göstermesinin ardından Sarıgül alandan uzaklaştı.

Kılıçdaroğlu kolluk kuvvetleriyle girebildi

Yenigün'e göre yaşanan gergin anların ardından, eylemciler araçların önünden çekilmeyip, sloganlar atmaya devam etti. Bunun üzerine CHP heyeti barikat kurulan alana gidip kolluk kuvvetleri ile görüşme gerçekleştirdi. Kolluk kuvvetlerinin, alana yalnızca Kılıçdaroğlu, milletvekilleri, köylülerden iki temsilci ve basın mensupları dışında kimsenin alınmayacağını bildirdi. Barikat ile Kılıçdaroğlu’nun aracı arasında koridor oluşturularak, Kılıçdaroğlu’nun bölgeye girmesi sağlandı.