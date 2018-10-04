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Dalında satılan "Hicaz narı" çiftçiyi sevindirdi

Türkiye'nin nar üretiminin yaklaşık yüzde 15'inin gerçekleştirildiği Denizli'de Hicaz cinsi nar, bu yıl ağırlıklı olarak yurt dışı pazarlarında boy gösterecek.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:45
Dalında satılan "Hicaz narı" çiftçiyi sevindirdi

Denizli'de mayhoş tadı, iri taneleri, dayanıklılığı dolayısıyla tercih edilen ve bu yıl yaklaşık 50 bin ton rekolte beklenen Hicaz cinsi narın büyük bölümü yurt dışına gönderilecek. 

Kentte nar yetiştiriciliği daha çok iklim, arazi, toprak yapısına göre Pamukkale, Buldan, Güney, Sarayköy ve Merkezefendi ilçelerinde yapılıyor.

Kentte 25 bin 641 dekar alanda dikili narın hummalı hasadı başladı. Bölgede bu sezon 1 milyon 659 bin 772 ağaçtan yaklaşık 50 bin ton nar elde edilmesi bekleniyor.

Ülkede nar üretiminin yüzde 15'inin karşılandığı Denizli'de hasat dönemi elde edilen verim, çiftçinin yüzünü güldürdü. Çevreye duyarlı metotla üretilen ve hijyenik şartlarda hazırlanan narın yüzde 70 ila 80'i başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere Irak ve İran gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Tadı, rengi, dayanıklılığı ve aroması nedeniyle diğerlerinden farklılık gösteren Hicaz narı, ihracatçı firmaları tarafından yoğun talep görmeye başladı.

"Tamamı kesim başlamadan dalında ihracatçıya satıldı"

Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte çeşitli noktalarda üretimi yapılan Hicaz narının bu yıl çok verimli olduğunu söyledi. 

Türkiye nar üretiminin yüzde 15'ini karşılayan Denizli'de 50 bin ton rekolte beklediklerini ifade eden Gemici, şöyle konuştu:

"Toplam rekoltenin büyük bölümü dış pazarda satışa sunulacak. İhracata giden nar geçen yıl kilogramı 1,5 liradan satılmıştı. Bu sene ise 1,80 liradan bahçede dalında alıcı buldu. Çevre illerde rekolte ve kalite kaybı olduğu için tüccar yüzünü şehrimize çevirdi. Şu anda yoğun bir talep gözleniyor. Narımız bu yıl üreticisini sevindirdi. Tarlalardaki narların tamamı daha kesim başlamadan dalında ihracatçıya satıldı."

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:45
  1. Denizli
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