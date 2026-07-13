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Yerel Dalgalara kapılan genç kızın imdadına cankurtaranlar yetişti
Yerel

Dalgalara kapılan genç kızın imdadına cankurtaranlar yetişti

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde akıntıya kapılarak açığa sürüklenen ve boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki kız çocuğu, cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denizde akıntıya kapılarak açığa sürüklenen ve boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki kız çocuğu, cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar cankurtaran ekiplerinin kamerasına yansıdı.

Olay, Karasu ilçesi Doğu Karadeniz Caddesi, Kule 13 mevkiinde meydana geldi. Denize giren 15 yaşındaki kız çocuğu, dalga ve akıntının etkisiyle kısa sürede açığa sürüklendi.

Çocuğun zor anlar yaşadığını gören Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Amirliği ekipleri duruma müdahale etti. Jet skili cankurtaran ekipleri, hızlıca boğulma tehlikesi yaşayan kızın bulunduğu bölgeye ulaştı. Kısa sürede su içerisinden çıkarılan genç kız, güvenli şekilde kıyıya ulaştırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen çocuk, sahilde bekleyen ailesine teslim edildi. O anlar cankurtaran ekiplerinin kamerasına yansıdı.

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