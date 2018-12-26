THY- Euroleague
0553 313 94 23

Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası

Alanya'da gerçekleştirilen şampiyonada 4 kategoride yarışlar yapıldı

26 Aralık 2018 Çarşamba 21:46
Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası

ANTALYA (AA) - Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapıldı.

Alanya Belediyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneğinin katkılarıyla Kleopatra Plajı'nda düzenlenen şampiyonada, 45 sporcu 4 kategoride mücadele etti.

Yarışlar sonunda uzun tahta kategorisinde birinciliği Yasin Pehlivan, ikinciliği Dilan Gerede Erkaya, üçüncülüğü ise Hayri Yenialp elde etti. Olimpik Milli Takım aday kadrosunun seçildiği kısa tahta kategorisinde Yasin Pehlivan birinci, Tunç Üçyıldız ikinci, Kadir Tolga Uçal da üçüncü sırada yer aldı.

18 yaş altı kısa tahta kategorisinde ise Ömer Faruk Yıldız birinci, İbrahim Paçacı ikinci, Leon Arman Kapçık üçüncü oldu. Sup (kürek sörfü) kategorisinde ise Yasin Pehlivan mücadelede ilk sırada yer alırken, Eren Özdemir ikinci, Uras Durmaz ise üçüncü tamamladı.

GOSBF Dalga Sörfü Branşı Teknik Kurul Başkanı Tunç Üçyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası ile 2019 milli takım seçmeleri seviye tespit yarışları yaptıklarını söyledi.

Üçyıldız, yapılan yarışlarda başarılı sonuçlar elde eden sporcularla milli takımı oluşturacaklarını belirterek, "Olimpik bir branş olan dalga sörfünde Japonya'da düzenlenecek 2019 Dünya Şampiyonası'nda ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 21:46
  1. Alanya
  2. Sörf
  3. şampiyona

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arsenal beraberlikle yetindi
    1. Arsenal beraberlikle yetindi
    2. Mersin'de vahşet! Girdiği evin..
    3. Sayısal Loto çekildi (2)
    4. Sayısal Loto çekildi (1)
    5. Hırsızlık için girdiği evin sahibini..
    6. Tunceli'de eğitime kar engeli
    7. ABD Başkanı Donald Trump, sürpriz..
    8. Trump'tan Irak'a sürpriz ziyaret!
    9. Şans Topu çekildi (2)
    10. Makedonya'da kabine revizyonu
    11. Trump'ın askerlikten nasıl yırttığı..
    12. Elmalı irmik tatlısı
    13. Roma zorlanmadı
    14. Uyuma pozisyonu sağlığını ele veriyor
    15. GÜNCELLEME - Suriye sınırına askeri..
    16. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin..
    17. Yapılacaklar listesi oluşturmak için..
    18. Özsaygıyı artırmanın yolları
    19. Boş börek tarifi
    20. Anoreksiya nervoza hakkında her şey
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Ahlaksız soytarı, Peygamberimiz'e saldırdı!
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu