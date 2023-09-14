Dalga mı geçiyorsun sen Ümit? Partililerinin eylemi basma çağrısı yaptığı ÖZGÜR DER'i provokatörlükle suçladı
Müdafaa Hareketi adlı oluşumun ÖZGÜR DER'in ırkçılığa karşı yapacağı eylemi Ümit Özdağ'ın kışkırtmasıyla sabote ettiği ortaya çıktı.
Zafer Partisi Ardahan Milletvekili adayı Erdi Can Yıldız'ın öncülük ettiği ‘Müdafaa Hareketi’ isimli ırkçı oluşum, Cumartesi günü Fatih’te düzenlenmesi planlanan ırkçılık karşıtı ÖZGÜR DER'in eylemi tehdit ederek aynı saatte, aynı yerde toplanma çağrısı yaptı.
Oluşumun kurucularından Erdi Can Yıldız, çağrıyı “Siyasal İslam’a karşı dirilişimiz” notuyla paylaştı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da bugün Twitter hesabından ÖZGÜR DER'in eylemini hedef aldı.
Ümit Özdağ, kendi partililerinin provokasyon çabasına karşın dalga geçer gibi ÖZGÜR DER'in provokasyon peşinde olduğunu söyleyerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, "ÖZGÜR DER'in etkinliğini iptal edin" çağrısı yaptı.
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