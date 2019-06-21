"Dalbastı" kirazında hasat başladı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kendine özgü tadı ve aromasından dolayı "dalbastı" diye adlandırılan kirazının hasadına başlandı.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede üretilen kirazın yaklaşık yarısının ihraç edildiğini söyledi.

Bu sezon tahmini kiraz rekoltesinin 700 ton olduğunu anlatan Solmaz, hasadın devam ettiğini belirtti.

Kiraz hasadının ilçede yaklaşık 20 gün sürdüğünü aktaran Solmaz, bu yıl yağışlar nedeniyle meyvelerde tozlaşma oranının düştüğünü ve meyvelerin seyrek tuttuğunu ifade etti.

Solmaz, bu sezon kirazların kalibresinin yüksek olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Kirazların kalitesi ve kalibresi yerinde. Kirazımızın kendine has aroması ve tadı var. Kirazımız rağbet görüyor. İhracatçılar şu an kirazın kilogram fiyatını 5-6 lira arasından alıyor. Ürünümüzü yurt dışına pazarlayan ihracatçılara teşekkür ediyoruz. Sezon başında kirazımız 8 ile 12 lira arasında satıldı. Şimdi hasat mevsimindeyiz 5 ile 6 lira arasında satılıyor. Esnaf da perakende satış fiyatları ise 8 ile 10 lira arasında."

Solmaz, dalbastı kirazının, lezzeti, iriliği ve dayanıklılığıyla hem Türkiye'de hem de yurt dışında ilgi gördüğünü kaydetti.

Çiftçi Ufuk Topaloğlu da güzel bir hasat sezonu geçirdiklerini vurgulayarak, "Bu yıl ki kirazlarımız çok kaliteli, hasılatımız da güzel." dedi.