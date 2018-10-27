Dalak ne işe yarıyor?



Dalak, vücutta karaciğerin görevlerine destek olan bir organdır. Vücutta üstlendiği birçok görev vardır. Fakat dalağın görevlerinin neler olduğu bugün dahi tam olarak bilinmemektedir.



Vücudun sol tarafında midenin hemen arka üstündedir. Diyafram denilen ince zar ile mide arasına sıkışmış olan dalak kaburgalarımızın altında sırtımıza daha yakın bir yerdedir.



Kan hücrelerinin yıkılmasına ve bu hücrelerdeki minerallerin tekrardan kana verilmesinde görevlidir.

Vücudun savunması onda

Dalak kan damarlarındaki fazla kanın depolandığı son durak gibi iş görür. Buna göre kan damarlarda en son dalağa gelerek burada ya parçalanıp yok edilir ya da depolanarak gerekli görüldüğünde tekrardan kullanılır.

Normalde insan kanı kemik iliği tarafından yapılan bir dokudur. Fakat anne karnındayken kemikler ve kemik iliği tam olarak oluşmamıştır. Henüz anne karnındayken insan kanının dalak tarafından yapıldığı bilinmektedir.

Yapılan bazı araştırmalara göre kandaki mikroplara karşı savaşan yapıların da üreticisi konumundadır. Kandaki antikorlar ve lenfositler yabancı madde ve canlılara karşı vücudun savunma hattını oluşturur.

Dalak kanın yabancı kimyasallardan temizlenmesini sağlayan değerli bir iç organdır.

Bazı hastalıkların anlaşılmasında dalağın boyutları önemlidir.



Büyürse sıkıntı!

Dalak birçok hastalık nedeniyle büyüyerek canlıya ciddi rahatsızlık verecektir. Bu durumda organın cerrahi bir müdahaleyle alınması şart olur. Özellikle kanın yapısını ve kan sayısını etkileyen hastalıkların dalağın büyümesine neden olduğu bilinen bir gerçektir.

Dalağı alınan bir kimse rahatlıkla yaşayabilir. Çünkü bu organın yaptığı görevleri vücudumuzdaki diğer bazı organlar da yapabilir. Bu durumda dalağı alınan ölmez..

Dalak Hastalıkları

Dalak büyümesi diye tabir edilen hastalık aslında kandaki diğer hastalıklara karşı bir tür davranış şeklidir. Buna göre dalak kanda meydana gelen hastalıklara karşı büyüyerek tepki vermektedir. Özellikle kan sayısını azaltıcı hastalıklardan sıtma, kansızlık, virütik rahatsızlıklar dalak büyümesine sebep oluyor. Diğer yandan siroz gibi karaciğer hastalıkları, hemolitik anemiler, lösemiler, lenf kanserleri, metabolizma hastalıkları aynı sonucu verebiliyor.

Hipersplenizm: Dalağın aşırı faaliyet göstermesi durumuna denir. Organın normalden çok çalışarak kan hücrelerini heba etmesi en tehlikeli durumlardan birisidir. Primer ve sekonder olmak üzere iki tür Hipersplenizm vardır.

Hiposplenizm: Dalak fonksiyonlarının düşmesi anlamına gelir. Daha açık ifade etmek gerekirse organın görevini tam olarak yapmaması durumudur. Bazı hastalıklar, özellikle bebeklerde ve yaşlılarda sıklıkla Hiposplenizm görülür. Bazı ameliyatlar da bu rahatsızlığa neden olan yan etkilere sebeptir.

Dalak Kistleri: Kist parazitlerden kaynaklanabildiği gibi parazite bağlı olmayan sebeplerle de kist oluşturabilmektedir. Organın normal ya da anormal aktiviteleri kist oluşumu için zemin hazırlayabilir. Karaciğer ve akciğerden sonra en çok kist görülen organ dalaktır.

Dalak Apseleri: Bazı bakteriyel veya virütik hastalıklar zamanla dalakta apselere sebep olmaktadır. Genelde antibiyotik tedavilerinin uygulandığı dalak apseleri zor durumlarda splenoktomi (dalak çıkarılması) ile ancak tedavi edilebilir.

Splenoktomi dalağın bütününün ya da bir kısmının alınması anlamına gelmektedir.

Ektopik Dalak: Gezici dalak da denilen duruma organı yerine bağlayan bağların zayıflığı ya da sonradan tahribatı yol açar. Bu durumda dalak karın içerisinde bağların izin verdiği mesafede yer değiştirecektir.

Dalak Tümörleri: İyi huylu ya da kötü huylu olabilirler. Genellikle dalak hücreleri bir başka sebebe bağlı olarak kanserleşir.

Dalakta damar çatlaması:

Kan damarı çatlaklarına Anevrizma denir. Dalaktaki kan damarlarının çatlaması insanlarda ikinci en çok görülen anevrizma şeklidir. Kadınlarda erkeklere nazaran daha sık görülen bir durumdur. Tedavisi genellikle dalağın alınması şeklinde yürütülür.