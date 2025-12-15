Dakikalar içinde 3 dükkanı soydular! Çocukların rahatlığı pes dedirtti
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen hırsızlık olayında, yaşları küçük 3 şüpheli dakikalar içinde 3 ayrı iş yerine girdi.
İstanbul Beylikdüzü’nde üç çocuğun dakikalar içerisinde üç dükkanı soyması pes dedirtti.
Olay, 13 Aralık Cuma günü saat 06.00 sıralarında Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşlarında 3 çocuk bir sitenin altında bulunan 3 farklı iş yerine dakikalar içerisinde girdi. Çocuklardan 2'si dışarda beklerken, 1 kişi içeri girerek kasadaki paraları çalıp kaçtı. Para ve bilgisayar çaldıkları öne sürülen şüphelilerin, iş yerlerine girdikleri ve 2 kişinin etrafı gözetlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bahşiş kutusunu bile boşalttılar
Hırsızların iş yerine girdiği esnaf Nusret Yiğitalp, "Kokoreç dükkanımızı yeni açtık, 2 ay oldu. Saat gece 02.30'a kadar açıktık, 02.30'dan sonra yeğenim kapatıyor. Ardından saat 06.00'ya 10 kala, kapımızı kolay açıldığı için bir şekilde açıp içeri girmişler. O günkü satışı kasada bırakıyoruz sabah ödemeleri yapmak için. Kasayı açıp hepsini almışlar, bahşiş kutusunda 3 bin liraya yakın toplanan parayı hepsini patlatıp almışlar 1-2 dakika içerisinde. 14-15 yaşlarında 3 çocuk, kasayı olduğu gibi boşaltmışlar ama birlikleri almamışlar" dedi.