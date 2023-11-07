Dakikada 1 yaralı saatte 15 şehit! İşte Gazze'deki katliam

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bir ay geride kaldı.

7 Ekim’den bu yana Gazzeli masum sivillere bomba yağdıran İsrail'in katliamına ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10 bini geçerken, Gazze'deki hükümetin medya ofisi bölgedeki duruma ilişkin açıklamasında, hastanelere dakikada bir yaralı geldiğini, saatte ise 15 kişinin şehit olduğunu belirtti.

Açıklanan bilgiye göre Gazze'de her saat başı ortalama altı çocuk ve beş kadın öldürülüyor. İşgalci İsrail'in bombalaması ve baskınları nedeniyle Gazze nüfusunun neredeyse yüzde 70'i zorla evlerinden edildi. İşgalci İsrail tarafından bombalamada yaklaşık 30 bin ton patlayıcı kullanıldı; bu, kilometre kare başına ortalama 82 ton anlamına geliyor.