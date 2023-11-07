  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hükümet 700 bin adet ikinci el aracı satışa çıkarıyor! Fiyat makul tutulacak, tarih resmen belli oldu

Kuveyt'ten heyecanlandıran Türkiye açıklaması: Bunu yapabiliriz

Kıdem tazminatınızı için çarpıcı anket! 3 çalışandan 1'i hakkının farkında değil

Ne yapıp edip gündeme gelmeyi başarıyor! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yol çalışmalarına inanmayanlara videolu yanıt: "He montaj"

Günlerdir dedikodular çalkalanıyordu! SGK’dan maaş alanlara haber var

Birçok ülkedeki yatırımlarını Türkiye'ye kaydırma kararı aldılar! ABD devi Türkiye'de üretip dünyaya gönderecek

Netanyahu’nun sırdaşından kankasını kızdıracak sözler! “Saldırılar bitince…”

Günlerdir merak ediliyordu! Ahmet Nur Çebi adaylık kararını açıkladı

İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu: Savaş suçlusu ilan edeceğiz

Adı değişti ama hala kimse bilmiyor! İşte Hindistan’ın yeni ismi…
Gündem Dakikada 1 yaralı saatte 15 şehit! İşte Gazze'deki katliam
Gündem

Dakikada 1 yaralı saatte 15 şehit! İşte Gazze'deki katliam

Yeniakit Publisher
2023-11-07 18:51:00 -
Dakikada 1 yaralı saatte 15 şehit! İşte Gazze'deki katliam

​​​​​​​Gazze'deki hükümetin medya ofisi bölgedeki katliama ilişkin son verileri açıkladı.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında bir ay geride kaldı.

7 Ekim’den bu yana Gazzeli masum sivillere bomba yağdıran İsrail'in katliamına ilişkin yeni bir bilgi paylaşıldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10 bini geçerken, Gazze'deki hükümetin medya ofisi bölgedeki duruma ilişkin açıklamasında, hastanelere dakikada bir yaralı geldiğini, saatte ise 15 kişinin şehit olduğunu belirtti.

Açıklanan bilgiye göre Gazze'de her saat başı ortalama altı çocuk ve beş kadın öldürülüyor. İşgalci İsrail'in bombalaması ve baskınları nedeniyle Gazze nüfusunun neredeyse yüzde 70'i zorla evlerinden edildi. İşgalci İsrail tarafından bombalamada yaklaşık 30 bin ton patlayıcı kullanıldı; bu, kilometre kare başına ortalama 82 ton anlamına geliyor.

"Gazze çocuk mezarlığına döndü"
"Gazze çocuk mezarlığına döndü"

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Gazze çocuk mezarlığına döndü"

İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu: Savaş suçlusu ilan edeceğiz
İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu: Savaş suçlusu ilan edeceğiz

Gündem

İsrail'in Gazze'de bir ayı geride bırakan şiddetli saldırılarına savaş suçları damga vurdu: Savaş suçlusu ilan edeceğiz

Pakistan'dan Gazze'ye 90 ton insani yardım
Pakistan'dan Gazze'ye 90 ton insani yardım

Dünya

Pakistan'dan Gazze'ye 90 ton insani yardım

Kremlin'den Gazze'de ateşkes açıklaması
Kremlin'den Gazze'de ateşkes açıklaması

Dünya

Kremlin'den Gazze'de ateşkes açıklaması

Suat Kılıç’tan CHP’ye tepki: ‘CHP kurultayında Gezi var, Gazze yok’
Suat Kılıç’tan CHP’ye tepki: ‘CHP kurultayında Gezi var, Gazze yok’

Siyaset

Suat Kılıç’tan CHP’ye tepki: ‘CHP kurultayında Gezi var, Gazze yok’

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23