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Ekonomi Daikin’in kombi kampanyası "Gümüş Effie" ödülünü getirdi
Ekonomi

Daikin’in kombi kampanyası "Gümüş Effie" ödülünü getirdi

Daikin, 12’nci Effie Türkiye Yarışması’nda "Dayanıklı Eşya-Küçük Ev Aletleri" kategorisinde "Gümüş Effie" ödülünü aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 13:27:17 -
Daikin’in kombi kampanyası "Gümüş Effie" ödülünü getirdi

İSTANBUL (AA) - Daikin, 12’nci Effie Türkiye Yarışması’nda başvurunun en çok olduğu en zor kategorilerden biri olarak kabul edilen "Dayanıklı Eşya-Küçük Ev Aletleri" kategorisinde Gümüş Effie ile ödüllendirildi.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, Daikin, ödüllerine bir yenisini ekleyerek başarısını tescilledi.

En etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyalarının ödüllendirildiği 12’nci Effie Türkiye Yarışması’nda gümüş Effie Daikin’in oldu.

Başvurunun en yüksek olduğu, dolayısıyla ödüle ulaşmanın en zor olduğu kategorilerden biri olan Dayanıklı Eşya-Küçük Ev Aletleri’ kategorisinde "Aradığına Değen Kombi Kampanyası" ile katılan Daikin, 17 kişiden oluşan jürinin değerlendirmesi ile gümüş Effie’nin bu yılki sahibi oldu.

Sadece Daikin bayilerinde satılan ve ebatlarıyla dünyanın en az yer kaplayan kombisi olan bu ürünün üstün özelliklerini yaratıcı bir dille vurgulayan "Aradığına Değen Kombi Kampanyası" başarı kazandı.

Kampanya başladığı andan itibaren bir önceki yılın aynı dönemine göre satış grafiğinde hızlı bir artış gözlendi. Daralan pazar koşullarına rağmen kampanya döneminde satış adedini yüzde 81 oranında artıran Daikin kombi, sonrasında devam eden satışlarla yüzde 93’lük bir artış yakaladı.


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