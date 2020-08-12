DAIKIN’de online mağaza dönemi

Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Gülsaran, “Müşteriler evlerinden görüntülü arayarak mağazaya gelmiş gibi sorularını sorabiliyor, ürünleri inceleyebiliyor, hatta satın alma yapabiliyorlar” dedi.

Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 100’den fazla ülkede üretim tesisleri ile faaliyet gösterdiklerini söyleyen Gülsaran, “Global ciromuz 24 milyar doları buluyor. Türkiye’de sektörde ürün gamı en geniş olan markasıyız. Bu yıl COVID-19 nedeniyle tüm pazarlarda bir daralma oldu. Ancak daralmanın aksine gelişen iki önemli pazardan birincisi süpermarket zincirleri, ikincisi de online satışlar oldu” şeklinde konuştu.