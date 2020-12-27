  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dahiliye uzmanı Ali Murat Uludoğan Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Aktüel

Dahiliye uzmanı Ali Murat Uludoğan Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:19:50 -
Dahiliye uzmanı Ali Murat Uludoğan Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

SAMSUN (AA) - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dahiliye uzmanı olarak görev yapan doktor Ali Murat Uludoğan, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından, dahiliye uzmanı Ali Murat Uludoğan'ın Kovid-19 sebebi ile yaşamını yitirdiğini paylaştı.

Dağlı paylaşımında, "Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Dahiliye Uzmanı Ali Murat Uludoğan Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Doktorumuza Allah'tan rahmet kederli ailesine sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağolsun."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım
Medya

Hollywood şaşkın! Uyanış: Büyük Selçuklu’da dünya çapında adım

TRT 1’de yayınlanan ve Akli Film’in yapımcılığını yaptığı Pazartesi akşamlarının lideri olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümündeki bü..
Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu
Teknoloji

Samsung Galaxy S21 serisinin özellikleri belli oldu

Samsung'un 14 Ocak günü tanıtması beklenen Galaxy S21 serisinin özellikleri ve fiyat listesi yayınlandı. İşte detaylar.
Önce Rusya sonra Dağlık Karabağ'ın sözde yönetimi! 'Geri alacağız' diyerek skandal adımı attılar
Dünya

Önce Rusya sonra Dağlık Karabağ'ın sözde yönetimi! 'Geri alacağız' diyerek skandal adımı attılar

Dağlık Karabağ'daki savaşı kaybeden Ermenistan'da protestolar devam ederken işgal güçlerinden gelen açıklama ve Rusya'nın skandalı gündeme b..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay