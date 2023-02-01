Dahilde işleme izin belgelerine ilave süre imkanı
İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, 6 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla belgenin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklikle tebliğe "Dahilde işleme izin belgeleri-dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları"na ilişkin geçici bir madde eklendi.
Buna göre, 1 Ocak 2020'den bu yana düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine, 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla bu başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren belge-izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.