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Ekonomi Dahilde işleme izin belgelerine ilave süre imkanı
Ekonomi

Dahilde işleme izin belgelerine ilave süre imkanı

İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, 6 ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla belgenin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 08:59:00 -
Dahilde işleme izin belgelerine ilave süre imkanı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle tebliğe "Dahilde işleme izin belgeleri-dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları"na ilişkin geçici bir madde eklendi.

Buna göre, 1 Ocak 2020'den bu yana düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine, 6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla bu başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren belge-izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecek.

 

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