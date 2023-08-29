Daha zeki çocuklar yetiştirmek için 2 öneri!

Zeki çocuklar yetiştirmek isteyen ebeveynler, onları takım sporlarına yönlendirmeli ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmalı.

Doğu Finlandiya Üniversitesi’ndeki nörobilimciler yakın zamanda yayınlanan hakemli bir çalışmada 6 ila 9 yaşları arasındaki 504 çocuğu iki yıl boyunca incelemiş. Araştırmacılar, spor takımlarında yer alan; okumaya ve oynamaya daha fazla zaman ayıran çocukların daha iyi düşünme becerileri geliştirdiklerini bulmuş.

En iyi sonuçlar ise çocukların spor aktiviteleri ve okuma sürelerinin artması ile sağlıklı beslenme birleştiğinde ortaya çıkmış. (Araştırmada geleneksel İskandinav diyetine vurgu yapılmış). Araştırmadaki nörobilimciler, "Beslenme kalitesinin artması, takım sporları ve kitap okumanın artması, bilişsel gelişmeyle ilişkilendirildi” diyor.

Araştırma artan fiziksel aktiviteyi, hafıza ve öğrenme de dahil olmak üzere gelişmiş beyin fonksiyonları ile bağlantılı bulan önceki araştırmaları destekliyor.

TAKIM SPORLARI ZİHİNSEL SAĞLIĞI GELİŞTİRİYOR

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne göre spor yapan çocukların yaşıtlarına göre genellikle daha yüksek özgüvene ve daha düşük kaygı ve depresyon oranlarına sahip oldukları görülüyor. Takım sporları özellikle fiziksel aktiviteyi sosyal gelişimle harmanlayarak zihinsel sağlığını geliştiriyor.

Bununla birlikte uzmanlar çocuklar için diğer oyunları tamamen reddetmeyi önermiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI

Cambridge Üniversitesi’nde bu yılın başlarında yapılan bir araştırma, okumanın çocuklarda daha iyi zihinsel sağlık, yaratıcılık ve muhakeme becerileri ile bağlantılı olduğunu ortaya çıkartmış. Cincinnati Çocuk Hastanesi’nin geçmiş araştırmalarında ise okumaya daha fazla zaman ayıran çocukların okuma süresini ekran başında geçiren çocuklara göre bilişsel testlerde daha yüksek puan aldığı bulunmuş.

VİDEO OYUNLARI DA YARARLI OLABİLİYOR

Bununla birlikte Amerikan Psikoloji Derneği, video oyunlarının çocukların gelişimine, hafızayı güçlendirmeye, mekansal farkındalığa ve grup halinde oynandığında sosyal becerilere bazı faydalar sağladığını söylüyor.

Doğu Finlandiya Üniversitesi’ndeki nörobilimciler ise çocuğun ekran başında geçirdiği zamanın tamamen denetimsiz olmasına karşı çıkıyor.

Klinik sinir bilimci Dr. Caroline Leaf çocuklarınızın yeni davranışlarını teşvik ederken "çünkü ben öyle söylüyorum” gibi ifadelerden kaçınmayı öneriyor. "Bunun yerine onlara takım sporları veya okuma gibi etkinliklerin uzun vadede beyin güçlerini nasıl artırabileceğini açıklama fırsatını değerlendirin".