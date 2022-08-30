Daha yeni Gülşen’i savunmuşlardı! Temel bey bir numarayı daha yuttu

Verdiği konser sırasında İmam Hatipler ile ilgili küstah ifadeler kullanan Gülşen, kamuoyundan büyük tepki toplamıştı.

Gülşen "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri sonrasında gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Toplumun bir kısmını alenen aşağılayan sözde sanatçıya Cumhuriyet Halk Partisi’nden ise destek gecikmedi.

Kılıçdaroğlu’ndan skandal sözlere destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gülşen’in hakaretamiz sözlerine tepki göstereceği yerde, hakim ve savcılara seslenerek Gülşen’in hemen serbest bırakılmasını istedi.

Kılıçdaroğlu “Ey vatan kurtaran savcı ve hakim, 'Çürükler, adiler, s**tükler, cibilliyetsizler...' bunlar kimin laflarıdır? Bunları bu aziz millete kim söyledi? Hukuka, adalete ihanet etmeyin; sanatçıyı hemen serbest bırakın!" ifadelerini kullandı.

Türkiye hukuk sisteminin bağımsız olmamasından ve alınan kararların siyasi olmasından yakınan Kılıçdaroğlu’nun muhalefette olmasına rağmen savcı ve hakimlere talimat vermeye kalkması ise dikkatlerden kaçmadı.

Karamollaoğlu’ndan CHP güzellemesi

Kılıçdaroğlu’nun toplumun büyük bir kısmını rencide eden Gülşen’in rezalet sözlerine destek çıkmasına, 6’lı masa ittifakının ayaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’ndan ise hiçbir itiraz gelmedi.

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu’na karşı çıkacağı yerde, muhafazakarların oy tercihi ile ilgili fikir yürütmekle meşgul oldu. Karamollaoğlu, bir youtube kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye’de muhafazakarların CHP’ye oy vermeyeceğine dair kanaatin zayıfladığını ileri sürdü.

İşte Karamollağlu’nun o açıklaması:

"Biz barış huzur istiyorsak mutlaka bizden farklı düşünen insanlarla da oturup konuşabilmeliyiz. Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ ile Ecevit’in bir adım önüne geçti diyebiliriz. Bu söylem Türkiye'de barışın ve huzurun tesisi için çok önemli bir söylem ve adımdır. Kılıçdaroğlu, partisinde de dirençle karşılaşmıştı ama bunu da aştı. Muhafazakarlar CHP’ye oy vermez, kanaati düne nazaran zayıfladı."