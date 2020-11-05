ARTVİN (AA) - Artvin Çoruh Üniversitesince (AÇÜ) yürütülen ve Avrupa Birliğince desteklenen "Doğaya Uygun Önlemler ve Ortak Yenilikçi İzleme ve Kontrol Teknikleri ile Daha Temiz Bir Karadeniz İçin Çöplerin ve Erozyonun Azaltılması" projesi tanıtıldı.

Proje yöneticisi ve AÇÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tüfekçioğlu, üniversitenin konuk evinde düzenlenen tanıtım toplantısında, kısa adı "Protect-Streams-4-Sea" olan projeyle çöp ve erozyonun azaltılarak Karadeniz'in daha temiz hale getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Avrupa Birliği Başkanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 20 Temmuz 2020'de başlayan projenin 19 Temmuz 2022'ye kadar devam edeceğini belirten Tüfekçioğlu, Türkiye ile Yunanistan, Romanya ve Ermenistan'ın proje ortakları olduğunu ifade etti.

Tüfekçioğlu, projenin Türkiye ayağını Artvin Çoruh Üniversitesi olarak kendilerinin yürüttüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

"Deniz için nehirleri koruyalım' ana hedefine sahip proje sonunda çevrenin korunması ve Karadeniz'deki kirliliğin azaltılması planlanmaktadır. Sonuç alabilmek için Karadeniz'e dökülen dereler ve alt havzalardaki çöp ve diğer kirletici unsurlara odaklanılmaktadır. Bu bağlamda, çevrenin korunması adına ortak bir izleme programı oluşturularak ülkeler arası koordinasyon sağlanacaktır. Böylelikle en iyi yönetim faaliyetlerinin gerçekleşeceği ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanacağı düşünülmektedir."

Tüfekçioğlu, proje çerçevesinde uygulamaya dönük Arhavi deresi havzasındaki yüzey, kanal ve oyuntu erozyonu ölçülüp derelerden toplanan su örneklerinin kalite analizi yapılarak mevcut arazi kullanımının doğal kaynaklar üzerindeki etkisinin belirleneceğini belirtti.

Çöp ve diğer sedimentasyonun biriktiği lokal alanların insansız hava araçları ile periyodik olarak izlenerek bu alanlardaki kirliliğin azaltılması için karar destek sistemleri kurulacağına işaret eden Tüfekçioğlu, şunları söyledi:

"Projenin en güçlü yönlerinden biri farklı ülkelerden çok sayıda ortağın bir araya gelerek sahada uygulamaya dönük işbirliği içerisine girmiş olmalarıdır. Ayrıca Doğu Karadeniz bölgesinde yürütülen en yüksek finansmana sahip projelerden biri olması bakımından da proje ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda Türkiye'ye ayrılan 207 bin 866 avroluk bütçenin büyük bir kısmı çalışma alanı olarak seçilen Arhavi ve çevresine 2 yıl boyunca katkı sağlayacaktır. Böylelikle bölge insanının refah düzeyi de dolaylı olarak arttırılmış olacaktır."

Basın mensuplarının sorularının yanıtlanmasıyla sona eren toplantıya, proje ekibinde yer alan Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Doç. Dr. Mehmet Yavuz, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Duman, Araştırma Görevlisi Can Vatandaşlar ve orman yüksek mühendisi Cengizhan Yıldırım da katıldı.



