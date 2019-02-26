Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız

İyi Parti ve terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP'nin desteklediği CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş Ankaralıları kandırmak için kullandığı yalan vaadini unutup gerçeği itiraf etti.

Sözde milliyetçi tavırlarıyla halkın karşısına çıkan fakat terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ittifak yapan Mansur Yavaş kendi yalanını açığa vurdu.

Ankara'da ulaşımın ücretsiz olacağını söylemişti

Daha önce bir TV kanalına konuk olan Mansur Yavaş, Ankara'da ulaşımın ücretsiz olacağını söylemişti. Yavaş, "Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun minibüs olsun biz karşılayacağız" demişti.

"Ücret daha pahalı olacak"

Halkı kandırmak için her yolu deneyen Yavaş, ücretsiz ulaşım sözünü unutup yine kendisiyle çelişti. Halk TV'ye konuk olan Yavaş, "Pik saatler var bütün Avrupa'da falan bu şekilde kullanılıyor. Pik saatlerde ücret daha pahalı olacak. Yani zararı öyle telafi etmeyi düşünüyoruz. Pik saat dediğimiz herkesin aynı anlarda trafiğe girdiği anlarda ücret daha pahalı olacak." dedi.

Ankaralılardan tepki

Mansur Yavaş'ın çelişkili ifadelerine Ankaralılar da tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinde eleştirilerini dile getiren Ankaralılar, "Mansur Yavaş kendi kendini yalanlıyor", "Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde ücreti pahalı yaparak neyi amaçlıyorlar?", "Mansur Yavaş'a oy yok" diye yazarak tepkilerini dile getirdi.