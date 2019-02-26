0553 313 94 23

Daha önceki vaadini yalanladı... Mansur Yavaş: Ulaşımı daha pahalı yapacağız

İyi Parti ve terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP'nin de desteğini alan CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, daha önce Ankaralılar için ulaşımın bedava olacağını iddia etmişti. Halk TV'ye katılan Yavaş, şimdi de seçilmesi durumunda ulaşımı daha pahalı yapacaklarını söyledi.

26 Şubat 2019 Salı 14:47

İyi Parti ve terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP'nin desteklediği CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş Ankaralıları kandırmak için kullandığı yalan vaadini unutup gerçeği itiraf etti.

Sözde milliyetçi tavırlarıyla halkın karşısına çıkan fakat terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ittifak yapan Mansur Yavaş kendi yalanını açığa vurdu.

Ankara'da ulaşımın ücretsiz olacağını söylemişti

Daha önce bir TV kanalına konuk olan Mansur Yavaş, Ankara'da ulaşımın ücretsiz olacağını söylemişti. Yavaş, "Hiçbir Ankaralıyı açta açıkta bırakmamak için o yana yöneleceğiz. Onların çalışması için otobüs ücretlerini, halk otobüsü olsun minibüs olsun biz karşılayacağız" demişti.

"Ücret daha pahalı olacak"

Halkı kandırmak için her yolu deneyen Yavaş, ücretsiz ulaşım sözünü unutup yine kendisiyle çelişti. Halk TV'ye konuk olan Yavaş, "Pik saatler var bütün Avrupa'da falan bu şekilde kullanılıyor. Pik saatlerde ücret daha pahalı olacak. Yani zararı öyle telafi etmeyi düşünüyoruz. Pik saat dediğimiz herkesin aynı anlarda trafiğe girdiği anlarda ücret daha pahalı olacak." dedi.

Ankaralılardan tepki

Mansur Yavaş'ın çelişkili ifadelerine Ankaralılar da tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinde eleştirilerini dile getiren Ankaralılar, "Mansur Yavaş kendi kendini yalanlıyor", "Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde ücreti pahalı yaparak neyi amaçlıyorlar?", "Mansur Yavaş'a oy yok" diye yazarak tepkilerini dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:58
  1. Ankara
  2. ulaşım
  3. ulaşım ücreti
  4. Ankara ulaşım ücreti
  5. mansur yavaş
  6. mansur yavaş ulaşım vaadi

YORUM YAZ

  • AngiriAngiri1 sa önce
    O zaman oy yok en güzel dönüşleri yapanlar var onlara vereceğiz...u dönüşünüz kalite olacak
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Başınıza kimi getirirseniz o sizi yönetir. Tabi ki bir HDP'liyi başa getirirseniz altınıza hendek-çukur kamış olursunuz. Sonra da iç savaşa sürüklenirsiniz ve belanızı bulmuş olursunuz. zaten Batı güçlü bir Türkiye istemiyor. Bölecekler parçalayacaklar ve yutacaklar, onların bize sevgisi bir canavarın avını yalaması gibidir...
  • Bahadır Akkoç Bahadır Akkoç 1 sa önce
    Iftiralara bak akp adayi pkk secim burosunu neden ziyarete gidiyor kahpelik nerde biz biliyoruz
  • NİHALNİHAL1 sa önce
    Mansur Yavaş Koskoca Ankarayı ücretsiz yapacağım demiş olabilir çünkü yalan(chp) partisindeniyide seçmenleri nasıl buna inanmış yani esas kitlesi CHP matematik filan bilmiyorlarmı nasıl dönecek devran anlayamışlar mı ilginç bir seçmen kitlesi bunlar her şeye kanar durumda o yüzden hep yalan söylüyorlar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP MYK toplantısı
  1. CHP MYK toplantısı
  2. Otomobil tamirhaneyle birlikte yandı
  3. TREDAŞ ekipleri zorlu kış şartlarının..
  4. Adliye personeli kan bağışında bulundu
  5. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçıran çeteye..
  6. Aydın Doğan yargılandığı davada ifade..
  7. Erdemli Belediyesi bahara hazır
  8. BAÜN Araştırma Hastanesi Acil Servisi..
  9. ’AK Gençlik’ gençlerin desteğini aldı
  10. "Ruhani'nin gözünde tek bir Dışişleri..
  11. Benzine indirim geldi
  12. Mehmet Sepil: "Tamer Tuna’nın aklı ve..
  13. İzmit’te Hocalı katliamının şehitleri..
  14. Öğrencilerden sokak hayvanlarına yemek..
  15. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan..
  16. GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerini yurt..
  17. Başkan Togar’dan ‘beka’ vurgusu
  18. Elektrik sobası evi yaktı
  19. İTSO üyeleri Milano yolcusu
  20. Melih Gökçek'ten flaş ifadeler! "Yeni..
  21. "Uzlaşma" oyununun galası yapıldı
  22. Niğde'de "miras" cinayeti
  23. Pakistan Dışişleri Bakanı..
  24. Bahçeli: "Cumhur İttifakı, Türkiye’nin..
  25. Bahçeli: "Zillet İttifakı aynı zamanda..
  26. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bugün..
  27. Yeğenini ve eniştesini öldüren şahsa..
  28. CHP'ye soğuk duş! Resmen aday oldu
  29. Akhisarspor, Kasımpaşa maçı..
  30. Osmangazi sporun merkezi oldu
Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

Günün Karikatürü

26 Şubat 2019
Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı