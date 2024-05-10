Daha önce yapmış olduğu 'Osman Kavala' çıkışıyla gündem oluşturan Abdulkadir Selvi'den şimdi de çok konuşulacak 'İmamoğlu' iddiası

Daha önce yapmış olduğu 'Osman Kavala' çıkışıyla gündem oluşturan gazeteci Abdulkadir Selvi'den şimdi de çok konuşulacak 'Ekrem İmamoğlu' iddiası geldi. Siyasette esen 'yumuşama' rüzgarlarından İBB Başkanı İmamoğlu'nun rahatsız olduğunu belirten Selvi, İmamoğlu'nun yaşanan süreci 2028 cumhurbaşkanı adaylığı için bir engel olarak gördüğünü söyledi. Selvi'nin "Bu yüzden karşı çıkıyorlar. Özgür Özel’i uyarıyorlar. Bir süre sonra ise savaş açacaklar" ifadeleri de dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimlerin ardından siyasette adeta 'yumuşama' rüzgarı esiyor. Yerel seçimlerde birinci parti olarak sandıktan çıkan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in art arda yaptığı görüşmeler dikkat çekti. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Özel'in 'ılımlı' tavrına karşı, iktidar cephesinden de Özel'in için olumlu mesajlar geldi.

CHP lideri Özel'in söz konusu hamlelerinin ardından gözler bir yandan da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun alacağı tavra çevrildi. 2028 cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi öne çıkanlardan biri olan İmamoğlu'yla ilgili gazeteci Abulkadir Selvi'den ise çok konuşulacak iddialar geldi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu süreçten rahatsızlık duyduğunu belirtti.

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"Ekrem İmamoğlu şu günlerde hop oturup, hop kalkıyor. Üç lider arasındaki diyaloğun kendisine karşı kurulmuş bir tuzak olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullanan Selvi, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı arzusunda olduğunu belirtti.

İmamoğlu'nun; Özel'in kendisine karşı parlatıldığını ve cumhurbaşkanı adaylığını engellemeye yönelik bir hamle olarak gördüğünü kaydeden Selvi, "İmamoğlu medyasının Özgür Özel’in diyalog siyasetine karşı çıkmalarının nedenini anladınız mı? Bu yüzden karşı çıkıyorlar. Özgür Özel’i uyarıyorlar. Bir süre sonra ise savaş açacaklar." diye yazdı.