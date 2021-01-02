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İSLAM Daha önce duvarına 'hac' çizmişlerdi! Almanya'da aynı camiye ikinci saldırı
İSLAM

Daha önce duvarına 'hac' çizmişlerdi! Almanya'da aynı camiye ikinci saldırı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Sontheim beldesindeki Fatih Camii’ne iki hafta arayla ikinci kez saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 21:30:00 -
Daha önce duvarına 'hac' çizmişlerdi! Almanya'da aynı camiye ikinci saldırı

Almanya yerel basınında yer alan habere göre, Sontheim beldesindeki Fatih Camii’ne iki hafta arayla ikinci kez saldırı düzenlendi.

Başkan Özdemir: Endişeliyiz

Fatih Camii Dernek Başkanı Ali Özdemir, yılın ilk gününde sabah saat 04.30 sıralarında caminin giriş kapısının zorlandığını ve dışarıda bulunan ahşap oturma bankı ile camının kırıldığını söyledi. 18 Aralık 2020 günü caminin duvarına haç işareti çizildiğini hatırlatan Başkan Özdemir, "Son iki hafta içinde camimize yönelik ikinci saldırı düzenlendi. Bizler, cemaat ve üyelerimiz olarak endişe duyuyoruz. Her iki olayda fail ya da faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Ayak izlerinden iz sürdüler

Havanın karlı olduğuna dikkat çeken Başkan Özdemir, "Kar üzerinde oluşan ayak izlerinden, saldırganın camiye gelerek önce giriş kapısını zorladığını, giremeyince cami önünde bulunan oturma bankı ile camı kırdığını anladık." diye konuştu.

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Yorumlar

Putsavar

bu saldirilari müslümanlar yapsa derhal terör kapsamina girerdi. Bu nasil bir rezalet nasil bir kafirlik?
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