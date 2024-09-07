Daha önce böylesi görülmedi! Evlenecek kızlara ücretsiz gelinlik dağıtıyor

Türkiye'de ilk kez böyle bir yardım programı başlatan Kara, hayırseverlerin desteğiyle muhtarlık olarak bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Ortahisar Mahalle muhtarı Süleyman Kara, genç kızların en mutlu günlerinde yanlarında olabilmek amacıyla böyle bir projeye başladıklarını belirterek, “İhtiyacı olan genç kızlarımız, gelinlik alamayacak durumda olan gelin adaylarımız var. Muhtarlık olarak hayırseverlerimizin desteğiyle bu gelinlikleri hediye ediyoruz. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik” dedi.

"İKİ AYDA 25 GELİNLİK DAĞITTIK"

Projenin başlangıcından bu yana büyük ilgi gördüğünü dile getiren Kara, muhtarlık olarak sosyal yardım konusunu birinci öncelikleri olarak kabul ettiklerini ve azalarıyla birlikte genç kızlara destek olma kararı aldıklarını vurguladı. Kara, "Görevde bulunduğumuz 15 yıldan beri muhtarlığımız olarak vatandaşlara sosyal yardım konusunu birinci önceliğimiz olarak kabul ettik. Daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük ve azalarımızla istişare ettik. Böylece bu projeyi başlattık" şeklinde konuştu.

Kara, bu projenin başladığı günden bu yana yoğun talep gördüğünü ve sadece iki ayda 25 gelinlik dağıttıklarını belirtti. Ayrıca, gelinliklerin düğünden sonra ister geri getirilebileceğini, isterse hatıra olarak saklanabileceğini belirtti. "İki ay önce 35 gelinlikle başladık, şu anda 10 tane gelinliğimiz kaldı. Bu gelinlikler de bir ay içinde bitecek gibi görünüyor. Ancak hayırseverlerin desteğiyle devamı gelecek" diye ekledi.

"SOSYAL MUHTARLIK DA OLMALI"

Sosyal devlet ve sosyal belediyecilik kavramlarına atıfta bulunan Kara, sosyal muhtarlığın da olması gerektiğini savunarak, "Kimse böyle bir yardım durumuna inanmıyor. Bize gelip 'borcumuz ne?' diyenler oldu. Onlara 'Allah razı olsun deseniz bize yeter, başka bir borcunuz yok' dedik" ifadelerini kullandı. Kara, muhtar arkadaşlarına da seslenerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmalarını ve onlara destek olmalarını tavsiye etti.

Çevre sakinlerinden Abdurrahman Pırasa, böyle bir uygulamanın ilk kez gerçekleştiğini belirterek, "Daha önce böyle bir şey görmedim. İlk defa böyle bir şey görüyorum ve çok memnunum. Görenler de şaşırıyor ve mutlu oluyorlar" dedi. Kara'nın başlattığı bu sosyal yardım projesi, mahallede yaşayanların yanı sıra, başka bölgelerdeki vatandaşlardan da takdir topluyor.