Daha neler göreceğiz neler! Buzdolabından telefon görüşmesi yapılabilecek

Bu sene Berlin’de düzenlenen IFA 2024 birbirinden ilginç teknolojilerin dünyaya tanıtılmasına devam ediyor. Fuara katılım sağlayan teknoloji şirketlerinin başında ise hepimizin yakinen tanıdığı Samsung markası ise ev aletlerinin daha akıllı hale getirilmesine yönelik adımlarını tanıtmaya devam ediyor.

Samsung Smart Forward adı verilen yeni güncelleme ile insanların evdeki cihazlar ile etkileşimleri daha da artıyor ve önümüzdeki aylarda bu güncellemelerin insanların evdeki cihazlar ile etkileşimlerinin artırılması hedeflenenler arasında yer alıyor.

Samsung’un Dijital Aletler İş Birimi Yazılım Geliştirme Ekibi Başkan Yardımcısı Miyoung Yoo, söz konusu geliştirmenin yıllar süren Ar-Ge çalıştırmasının bir meyvesi olduğunu aktardı.

Bu geliştirmede 2017 yılından itibaren üretilen Family Hub’a sahip olan tüketiciler Fridge Call (Buzdolabı görüşmesi) özelliği en dikkat çeken geliştirmelerden birisi oldu. Bu özelliğe sahip olan kullanıcılar buzdolaplarının üzerindeki ekran ve cihazdaki hoparlör ile elleri serbest bir şekilde telefon görüşmelerini gerçekleştirebilecek.

Söz konusu güncellemenin ev işleri sırasında kolaylık sağlaması hedefleniyor.