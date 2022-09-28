Daha neler göreceğiz! Avro sembolünü caizcoin kurtardı!

Yeni Akit Ankara

Almanya’da Yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediği avro sembolü, bankaların bulunduğu bölgede olmasına rağmen hiçbir banka 200 bin avroluk maliyeti üstlenmeye yanaşmayınca yıkılma tehlikesi yaşadı. Kriz, masrafları “caizcoin“ tarafından karşılanınca aşılmış oldu. Willy-Brandt-Platz'da bulunan anıtın restorasyon sonrası yeniden açılışı Caiz Development GmbH şirketi Ceo’su Jörg Hansen ve Frankfurt Kültür Komitesi üyeleri tarafından yapıldı.

Avro sembolünün hikayesi

Ottmar Hörl’ün, Avro Anıtı 1990'ların sonlarına doğru tasarladığı Avro sembolü iki kopya olarak biri Frankfurt Havalimanı'nda, diğeri ise Willy-Brandt-Platz'da Avrupa Merkez Bankası'nın önünde sergilenmeye başlandı. Sembol, Avro işareti ve etrafında on iki yıldız gösteren, 50 ton ağırlığında, 14 metre boyunda bir elektronik işaret olma özelliği taşıyor. Avrupa Merkez Bankası’nın 2014 yılında yeni yerine taşınmasıyla birlikte sembolün yeni yerine mi yoksa bir müzeye mi taşınacağı konusunda tartışmalar da başladı. Hatta Frankfurt Kültür Komitesi'nden anıtın Paris'te merkezi bir yere taşıması bile istendi. 2015 yılında sembolün lambaları LED ile değiştirilerek teknik bir güncelleme yapıldı. 2022 yılında Frankfurt Belediyesi finansman sağlamayı reddedince Frankfurt Kültür Komitesi, enerji konusunda yaşanan krizden dolayı bakımı çok pahalı olduğu için Avro sembolünü açık artırmaya çıkarmaya karar verdi. Sembolün bakım maliyetlerinin yılda yaklaşık 200.000 Euro olduğu belirtiliyor.