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Otomotiv Daha güçlü görünen tasarıma sahip
Otomotiv

Daha güçlü görünen tasarıma sahip

Hilux, her zaman ilk bakışta kendisini gösteren tasarımını ileriye taşıyarak çok daha “güçlü” görüntüsüyle dikkat çekici hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:05:00 -
Daha güçlü görünen tasarıma sahip

Hilux, her zaman ilk bakışta kendisini gösteren tasarımını ileriye taşıyarak çok daha “güçlü” görüntüsüyle dikkat çekici hale geldi. Ön tampon, ön ızgara, LED farlar yeniden tasarlandı ve LED ön sis farlar da aracı daha şık hale getirdi. Hilux’ın etkileyici dış tasarımı, LED arka stop lambalarıyla tamamlandı. Hem şehir içerisinde hem de arazide etkileyici bir tarz sunan Hilux, yeni 18 inç alüminyum jant tasarımlarıyla daha göz alıcı bir görünüme sahip oldu. Yeni Hilux’ta, mevcut renk seçeneklerine Egzotik Kırmızı, Safir Mavi ve Güz Bronzu olmak üzere üç yeni alternatif daha eklendi. Yenilenen Hilux modeli Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible olmak üzere 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Hilux’ın tüm versiyonlarında 2.4 litrelik dizel motor seçeneği sunuluyor. 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilebilen motor, 150 HP güç ve 400 Nm tork üretebiliyor.

Toyota, Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçısı oldu

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2019 yılında gerçekleştirdiği 4,4 milyar dolarlık ihracatla, ihracatçı firmalar arasındaki ikincilik konumunu korudu. Toyota’dan yapılan açıklamaya göre şirket, gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla başarısını istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Her yıl 150’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren Toyota, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması”nda Türkiye genelinde ve kendi sektöründe ikinci büyük ihracatçı olarak ödülün sahibi oldu. Ödül, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk’e takdim edildi.

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