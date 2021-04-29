Daha genelgeyi okumamış: CHP'li vekilden akılalmaz 'tam kapanma' eleştirisi!

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, muhalefetin cehaletini gözler önüne serdi.

Daha genelgeyi okumamış!

Bu akşam saat 19:00'da başlayacak 'tam kapanma' tedbirlerini eleştiren CHP'li Barut, daha İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini okumadığını gözler önüne sererek, "Salgınla mücadelede tam kapanma kararının fazlasıyla eksiği var. Bir yandan küçük esnafın iş yerini kapatıp diğer tarafta büyük alışveriş merkezlerini ve zincir marketleri açık tutmak ayrımcılıktır." dedi.

Alkol provokasyonuna destek vererek kamuoyunu yanıltan bilgiler verdi

17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma' tedbirlerinde, büyük alışveriş merkezi ya da küçük esnaf olmasına bakılmaksızın, temel ihtiyaç malzemelesi satışının yapıldığı iş yerlerinin tamamı açık olacak. Ancak tekel bayileri, bugüne kadar uygulanan tüm kısıtlamalarda olduğu gibi istisna dışında kaldığından faaliyet göstermeyecek. İşte bu kararı da çarpıtarak, kamuoyunun alkol provokasyonuna ortak olan CHP'li Ayhan Barut, "Tekel bayilerine getirilen fiilî alkol satış yasağı da hem yaşam biçimine müdahaledir hem de esnafın ölüm fermanıdır. Gelin, sağlıkçılarımızı iş yükünü azaltın, yeni atamalarla sağlık ordusunu güçlendirin, esnafından çiftçisine, işsizinden emeklisine tüm halka günlük yaşamı idame ettirecek, borçlarını ödeyebilecek sosyal devletin gereği yeterli desteği verin." diye konuştu.