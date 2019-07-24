Daha çok kitap okuyabilmek için neler yapılabilir?

Ülkemiz kitap okuma oranı konusunda ne yazık ki çok iç açıcı bir tablo oluşturmuyor. Açılan kütüphaneler sayesinde insanların ücretsiz şekilde kitaplara ulaşması sağlanıyor olmasına rağmen toplumumuzda birçok kişi elini kitap kapağına dokundurmayı aklına bile getirmiyor. Ve işin ilginç kısmı ise iyi eğitim görmüş kişilerin birçoğu bile okuma alışkanlığına sahip değil. Yapılan araştırmalar Türkiye'de kitap okuma oranının yüzde 0,1 olduğu gerçeğiyle yüzleşmemize sebep oldu…

Zaman kısa, okunacak kitap çok

Kitap okuma oranı bir hayli az olmasına rağmen okuyan kesimin kitaplarla bağı ise çok farklı. Kitabı okumak için okumayan, onda kendini bulan kişiler okuma hızlarını arttırmanın formülünü aramaya çalışıyor. Çünkü zaman kısa okunacak çok şey var. Siz de bu şanlı grubun içerisinde yer alıyorsanız; alacağınız ufak tefek önlemlerle okuma hızınızı arttırabilirsiniz. Peki, ama nasıl?

Programlayın!

Evet, herkesin yaşamı bolca koşuşturmaca ile geçiyor. İş, okul, ev, temizlik, yemek ya da sağlık sorunları sevdiklerimize bile yeteri kadar vakit ayırmamamıza sebep oluyor. Genellikle çoğumuz zaman bahanesinin arkasına sığınırız. Ama yılı en az 60 kitapla tamamlamayı amaçlıyorsanız zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. İyi bir program sayesinde 60 değil 120 kitap bile okuyabilirsiniz. Örneğin işe giderken yolculuk sırasında kitap okuyabilirsiniz. Yolculuk sırasında okuyamıyorum bahanesinin de arkasına sığınmayın. Önemli bir sağlık probleminiz yoksa bu sorunun üstesinden birkaç gün içinde gelebilirsiniz. İstanbul'da yaşayanlar bilir;'metrobüs' hiç bitmeyen bir kalabalığa sahiptir. Bazen bu kalabalıkta nefes almak bile güçleşir. Ancak siz okumak istedikten sonra bu kalabalıkta bir elinizle tutunup bir elinizle kitabınızı tutabilirsiniz (Tecrübeyle sabit). Öğle aranızda yemeğinizi yedikten sonra ya da uyumadan önce... Kısacası okumanız için gerekli zamanı önceden programlayarak daha çok kitap okumuş olursunuz.

Sevmediğiniz kitabı bırakın

"Başladığım kitabı asla yarıdm bırakmam" inadı bazen haftalarca süren eziyete dönüşebilir. Yazarın anlatımı, kurgu ya da konu sizin kitaba bağlanmanızı engelleyebilir. Buna rağmen inat edip, son sayfayı görmek için direnmeyin. Bu yalnızca okuma hızını etkilemez, bir sonraki kitap seçimi konusunda da hata yapmanıza yol açabilir. Sizin için sıkıcı olan bir kitaptan sonra eğlenceli bir şeyler okumak emin olun ilaç gibi gelecektir.

Hedef belirleyin

Her yıl kaç kitap okuyacağınızı önceden belirleyin. Benim tavsiyem bir önceki seneden birkaç adet daha fazla olacak şekilde hedefler belirlemeniz. Hedef belirlerken gerçekçi olmayı ihmal etmeyin. Ulaşamayacağınız rakamlar belirlemek yıl sonunda keyfinizi kaçıracaktır. Az da olsa bir hedefiniz varsa; ona ulaşabilmek için en ufak zamanı değerlendireceksinizdir.

Doğru kitap tercihi

Bazı kitaplar sular seller gibi akarken bazıları çok ağır ilerler. Hedef belirlerken okuyacağınız türler hakkında da kaba taslak bir fikriniz olsun. Okumak için okumayın; okurken eğlenebileceğiniz, yeni şeyler öğrenebileceğiniz eserlerle tanışın. Bunun için kimi kitaplar hakkında ki yorumları okur kimi ise tanıtım bültenlerini. Garip alışkanlıkları olanlar ise kitap kapağına ve onda uyandırdığı hisse göre kitap seçer. Peki, siz hangisini yapıyorsunuz?

Yanınızdan ayırmayın

Çarşıya, pazara ya da misafirliğe kısacası her nereye gidiyorsanız; yanınızdan asla kitabınızı ayırmayın. Ne zaman vakit bulup okuyacağınız hiç belli olmaz. Bu kısa kitap okuma kaçamakları ise yıl sonundaki hedefinize sizi bir adım daha yaklaştırır.

Kitap stoklayın!

Okuma hızınızı arttıracak bir diğer husus ise alışveriştir. Evde okunacak kitaplarınız olsa bile siz imkanınız doğrultusunda kitaplığınıza yenilerini ekleyin. Bu sizin okuma hızını inanılmaz arttıracaktır. Çünkü kitaplığınıza eklenen yeni dostlarınızı en kısa zamanda yakından tanımayı arzu edeceksiniz. Öğrencilerin, "Sürekli olarak kitap satın alacak bütçemiz yok" dediğini duyar gibiyim. Sosyal medyayı çok iyi kullandığınız için bence bu mecrayı kitap takası için de değerlendirebilirsiniz :)

Okuduklarınızı anlatın, paylaşın

Kitap okumak bir tutkudur. Bu tutkuyu paylaşmak ise kitaplarla olan bağı güçlendirir. Okuduklarınız hakkında bir başka kitap dostuyla sohbet edebilirsiniz. Kitap dostu tanıdığınız yok ise etrafınızdakilere okuduklarınızı anlatıp onların da okumaya heveslenmelerini sağlayabilirsiniz. Baktınız öyle de olmuyor; okuduklarınız hakkında yorumlarınızı internetten paylaşın. Emin olun paylaşımınız birinin işine yarayacaktır.

Kitap okuyun(!)

Teknoloji gazeteleri, kitapları tek tıkla önümüze getirir oldu. İstediğimiz her bilgiye saniyeler içinde kavuşur olduk. Elbette, doğru kullanıldığında bu teknoloji bir harika... Kitap için aynı şeyin geçerli olduğunu düşünmüyorum e-kitaplarla gerçek kitaplar arasında ciddi fark vardır. Kitap elinize aldığınızda sizi kendine bağlar, kitaplar mis gibi kokar... Kitap okumak onu taşımak, ona sarılmak ve onu koklamaktır. İnanın teknolojik araçlarla değil gerçek kitap okuduğunuzda, okuma şevkiniz de artacaktır.