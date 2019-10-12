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“Daha çok çalışacak daha çok üreteceğiz”

Sivil toplum ve iş dünyası, Barış Pınarı Harekâtı’na destek için tek vücut, tek ses oldu... STK’lar adına ortak açıklamada bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplum, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir” mesajı verdi.

12 Ekim 2019 Cumartesi 10:35
“Daha çok çalışacak daha çok üreteceğiz”

İş dünyası Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek verirken, olabilecek bir ekonomik saldırıya karşı da birleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Barolar Birliği, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından Barış Pınarı Harekatı’na destek için ortak basın toplantısı düzenlendi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantıda, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası adına hazırlanan ortak bildiriyi okudu.

“Bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz”

Türkiye’nin harekattaki amacının sınırlarının güvenliğini sağlamak, ülke ve diğer bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: “Amaç, bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler işçi, memur, esnaf, çiftçi, avukat, emekli ve işveren temsilcileri olarak devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz.

Türkiye’nin uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, harekatın, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvelik Konseyi terörle mücadele kararlarıyla BM Sözleşmesi’nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiğini ifade ederek, harekatın meşru ve uluslararası hukuka uygun olduğunu dile getirdi.

“Sessiz kalmamız beklenemez”

Masum insanları katleden ve Türkiye’nin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmanın beklenemeyeceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Türkiye’nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Geçmişte de olduğu gibi Türk ordusu, ‘selam Türk’ün bayrağına’ şeklinde karşılanmaktadır.” Hisarcıklıoğlu, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, Türkiye’ye destek vermeye davet etti.

“Gün birlik olma günü”

Türkiye ve ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumun, bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 10:35
  1. Barış Pınarı Harekâtı
  2. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
  3. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)
  4. Türkiye Barolar Birliği
  5. Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)
  6. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen)
  7. Türkiye Emekliler Derneği
  8. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)
  9. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
  10. Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen)
  11. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
  12. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
  13. Birleşmiş Milletler (BM) Güvelik Konseyi
  14. Türk milleti

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