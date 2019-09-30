Daha büyük kapasiteli SSD fiyatları düşüşe geçiyor

SSD'ler geleneksel yani sabit disk sürücülerine göre pek çok avantaja sahip cihazlardır. Artık birçok yerde kullanılan SSD'lerin tek dezavantajı ise geleneksel depolama çözümlerine göre daha fazla maliyeti kullanıcılara getirmesi. Ancak Intel'in her bir bellek hücresine daha fazla veri sıkıştıran yeni SSD'lerin geliştirilmesine yardımcı olma konusunda söz vermesi, kapasite olarak daha büyük ve fiyat olarak daha ucuz SSD'lerin yolunu açabilir.



SSD'ler, verileri küçük bellek hücrelerinde saklayan bir çip türü olan flash belleği kullanır. Flash bellekler ilk etapta her hücresinde bir bit veri saklayabilirken, yapılan iyileştirmeler ile beraber 4 bit olarak bu kapasite arttırılmış, böylece tek bir hücrede 16 bit veri depolanabilir hale gelmiştir. Intel ise bunu ileriye taşıyabileceğinin müjdesini veriyor. Intel'in yapmaya hazırlandığı duyuruda, bu kapasiteyi 2 katına kadar arttırabileceğini söylemesi bekleniyor.

Intel'in kapasiteyi arttırmasıyla beraber, belleklerde yer alacak hücre yoğunluğunun artmasının, maliyeti önceki modellere göre düşüreceği de Intel içinden Frank Hady tarafından dile getiriliyor. Elbette yeni teknoloji her zaman daha pahalıya piyasaya çıktığı tecrübelerimizi de göz ardı etmemek gerek. Intel'in yapacağı yeni duyuruyu merakla bekliyoruz.