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Aktüel Dağlıoğlu'nun Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Aktüel

Dağlıoğlu'nun Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2020-11-28 01:52:21 -
Dağlıoğlu'nun Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, atama, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 2. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

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