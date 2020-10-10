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Dünya Dağlık Karabağ'da esir ve cenaze değişimi için ateşkes ilan edildi
Dünya

Dağlık Karabağ'da esir ve cenaze değişimi için ateşkes ilan edildi

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 08:30:00 -
Dağlık Karabağ'da esir ve cenaze değişimi için ateşkes ilan edildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Rusya Dışişleri Bakanı'nın arabuluculuğunda Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Moskova'da düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Lavrov, 10 saat süren görüşmenin ardından "10 Ekim 2020 (bugün) saat 12: 00'den itibaren, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin insani yardım için arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda tutuklu ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi." Dedi

Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın sırasıyla Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eşbaşkanlarının arabuluculuğuyla temel müzakerelere başlayacaklarını belirtti. sorunun çözümü ilkeleri temelinde erken ve barışçıl bir çözüme ulaşmak.

Lavrov, tarafların müzakere süreci formatının değişmediğini belirtti.

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