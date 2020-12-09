Dağlık Karabağ hezimeti sonrası Paşinyan'dan bomba itiraf

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da yaşadıkları hezimetle ilgili bomba itiraflarda bulundu. Paşinyan Ermenistan halkına hitaben yaptığı konuşmasında Rusya’dan 42 milyon dolara satın alınan elektronik harp sistemlerinin çalışmaması nedeniyle hava sahasını Türk SİHA’larına kapatamadıklarını söyledi.

Ermenistan bahse konu elektronik harp sistemleri ile Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'ları etkisiz hale getirmeyi amaçlıyordu.

Ancak işler işgalci Ermenistan’ın umduğu gibi olmadı ve Bayraktar TB2 SİHA'lar bölgede Ermeni askerlerine adeta cehennemi yaşattı. Azerbaycan ordusu Türk SİHA'larının desteğiyle Ermenistan güçlerini perişan etti.

Bunun yanında Paşinyan elektronik harp sistemlerinin yanı sıra hava savunma sistemlerinin de yetersizliğini açıkça ifade etti. Paşinyan

konuşmasında, uzmanlarla yapılan kapsamlı görüşmelerden sonra satın alınan Osa-AK mobil kısa menzilli hava savunma füzesi sistemlerinin yetersizliği ve verimsizliği hakkında birkaç aydır konuşulduğunu açıkladı. Paşinyan, OSA-AK hava savunma sistemlerinin yetersizliği açıklarken Karabağ’daki savaş sırasında ve Temmuz 2020’de Tovuz eksenindeki çatışmalarda İsrail Hermes 900 İHA’ları dahil birçok hedefi vuranın bahse konu OSA-AK hava savunma sistemleri olduğunu iddia etti.

Ürdün’den alınan işlevsiz OSA-AK hava savunma sistemleri ve usulsüzlük

Bu noktada hatırlatmak gerekir ki Eski Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan’ın damadı olan Eski Vatikan Büyükelçisi Mikael Minasyan tarafından dile getirilen silah ticareti mevzusu, Azerbaycan tarından verdirilen büyük kayıplardan sonra Ermenistan’da en çok tartışılan konulardan biri olmaya devam ediyor.

Mikael Minasyan tarafından Facebook üzerinden paylaşılan bir videoda Ermeni yetkililerin yasadışı silah ticaretine karıştığı ifade edildi. İddiaya göre, Ermenistan, Rusya’dan imtiyazlı olarak silah ve askeri teçhizat satın alıyor ve sonrasında üçüncü ülkelere satıyor. Böylece haksız kazanç elde etmeye çalışıyorlar.

Paşinyan'ın silah ticaretinden gelir elde ettiği iddia ediliyor. Eski Büyükelçi, Savunma Bakanlığı’nın Ürdün’den, modernize edilmiş 9K33M2 – OSA-AK mobil kısa menzilli hava savunma füze sistemleri kisvesi altında, eski ve kullanılamaz Osa AK sistemleri satın aldığını ve tedarik için 27 milyon dolar ödendiğini söyledi.

Minasyan’a göre ise aslında çok daha düşük bir ücretle satın alındılar. Resmi olarak bütçeden tahsis edilen 27 milyon’un büyük kısmının ise Paşinyan ve Galstyan tarafından kendi hesaplarına aktarıldığı iddia edildi.

Paşinyan'a yöneltilen “Ermeni tarafının askeri teçhizatını büyük ölçüde kaybetmesinin nedeni nedir?” sorusuna verdiği cevapta ise önceki hükümetlere ithamlarda bulundu. Pashinyan açıklamasında “2,5 yıl içinde alabildiğimiz her şeyi aldık” diyerek personel maaşlarını yükselttiklerini, askerler için teçhizat sorununu çözmek için alımlar yapıldığını, orduyu güçlendirmek için ise hava savunma sistemleri, uçak almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Daha sonra ise önceki hükümetleri hedefine koyarak “Evet, satın alınmayan her şeyi satın almak zorundaydık. Evet, 2 yılda bunu yapmadık ama neden 18-20 yılda yapmadınız? Neden yurtdışında adalar, konaklar, evler satın alabildiniz, İsviçre bankalarında para biriktirebildiniz ” ifadelerinde bulundu.