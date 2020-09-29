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Gündem Dağlıca saldırısının faili kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Gündem

Dağlıca saldırısının faili kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Van’da geçtiğimiz haftalarda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar ve Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar ile Dağlıca saldırısında şehit olan 12 askerin kanı yerde kalmadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 12:32:00 -
Dağlıca saldırısının faili kırmızı listedeki terörist öldürüldü

25 yıldır terör örgütünün içerisinde yer alan ve Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin ile Şanlıurfa bölgesinde onlarca terör eylemini planlayan ve bizzat katılan kırmızı kategorideki Agit Civyan kod adlı Vahiyetin Karay, öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Karay’ın öldürüldüğünü şu sözlerle duyurdu: “İki önemli haber. Bir, Diyarbakır annelerinin 18’inci kavuşması inşallah bugün gerçekleşiyor. İki, kırmızı kategoride aranan PKK terör örgütü mensuplarından birinin daha üzeri çizildi. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları, ruhunuz şad olsun” ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı ise, dün 5 PKK'lı teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

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