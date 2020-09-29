Dağlıca saldırısının faili kırmızı listedeki terörist öldürüldü

25 yıldır terör örgütünün içerisinde yer alan ve Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin ile Şanlıurfa bölgesinde onlarca terör eylemini planlayan ve bizzat katılan kırmızı kategorideki Agit Civyan kod adlı Vahiyetin Karay, öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Karay’ın öldürüldüğünü şu sözlerle duyurdu: “İki önemli haber. Bir, Diyarbakır annelerinin 18’inci kavuşması inşallah bugün gerçekleşiyor. İki, kırmızı kategoride aranan PKK terör örgütü mensuplarından birinin daha üzeri çizildi. Yüzbaşı Mahmut ve kahramanları, ruhunuz şad olsun” ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı ise, dün 5 PKK'lı teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.