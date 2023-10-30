Dağıstan'da Tel Aviv uçağı ortalığı karıştırmıştı! Rusya'dan flaş açıklama

Katil İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları 24’üncü gününde devam ederken, dünya genelinde İsrail ve siyonistlere yönelik tepkiler büyüyor.

Dün akşam İsrail’in başkenti Tel Aviv’den gelen bir yolcu uçağının Rusya’ya bağlı Dağıstan’daki Mahaçkale Havaalanı’na inmesiyle yüzlerce Dağıstanlı gelen İsrail vatandaşlarına büyük tepki göstermişti.

20 kişi yaralandı

Dağıstan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, havaalanında çıkan olaylarda kolluk kuvvetleri ve sivillerden oluşan toplam 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov ise bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Mahaçkale Havaalanı çevresinde dün yaşanan olayların büyük ölçüde dışardan gelen bilgiler de dahil dış müdahalenin sonucu olduğu çok açık” ifadelerini kullandı.

Putin'den toplantı kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise Dağıstan’da çıkan olaylara ilişkin yetkililerden bilgi aldığı ve bu akşam toplantı düzenleyeceği bildirildi.

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Rusya’ya bağlı Dağıstan’da İsrail’in başkenti Tel Aviv’den gelen uçak nedeniyle yüzlerce kişi, uçağın geri gönderilmesi için havaalanını basmış, çıkan olaylar nedeniyle havaalanı uçuşa kapatılmıştı.

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