Dağdan kar, şelale gibi aktı! Nefes kesen manzara
Şırnak Beytüşşebap'ta dağ yamacındaki kar kütleleri şelale gibi akarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Günyüzü köyündeki dağ yamacındaki kar aşırı yağışlar nedeniyle şelale gibi akmaya başladı. Şelaleyi andıran çığın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.