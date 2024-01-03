Dağdan inen PKK'lı terörist iş adamı olup örgüte para toplamış!

Diyarbakır’da terör örgütü PKK adına kırsal ile şehir arasında köprü görevi görüp PKK’nın sözde maliye sorumlusu olarak faaliyet yürüterek, işadamları, müteahhit ve esnaftan topladığı paraları örgüte aktardığı belirlenen Murat Yılmaz 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Diyarbakır’da terör örgütü PKK adına sözde vergilendirme adı altında yüklü miktarda topladığı paraları terör örgütünün kırsal kadrosuna aktardığı belirlenen sözde Mali Gelir Komitesi sorumlusu tutuklu Murat Yılmaz, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı...

Toplum içinde bir statü sahibi olduğunu savunan sanık, Genç Girişimciler Derneği'nin başkan yardımcılığı yaptığını belirterek, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

"TÜRKİYE MALİ SORUMLUSUDUR"

Murat Yılmaz’ı teşhis eden PKK’lı V.S, “Ben kırsal alanda faaliyet yürütürken Murat Yılmaz yanıma geldi. KCK’nın maliyecisiyken kendisi ile birkaç kere görüştük. Bana örgütün maliye yapılanmasında görevli olduğunu söyledi. Kendisiyle Göletli Park ile alakalı bir konuyu görüşmüştük. Murat Yılmaz sadece Diyarbakır’ın değil terör örgütünün Türkiye mali yapılanmasında önemli bir şahıstır. İhale, park işleri, cafeler gibi mali işlemler konusunda belediyelere tüm talimatı Murat Yılmaz verirdi. Yine Murat Yılmaz bir yol işi ile ilgili Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Servet Yılmaz ve Ayşe Kaçar’ı bana yönlendirmişti. Bunlar da terör örgütü adına çalışan şahıslardır. Zaten Murat Yılmaz’ın her kurumda belirlediği bir başkan ve yardımcısı vardır. Sürekli belirlediği kişiler ile irtibat halindedir” dedi.

"PARALARI ŞİRKET KURUP İŞ İNSANI GÖRÜNÜMÜYLE AKLIYORDU"

'Sabır' kod adlı gizli tanık da Murat Yılmaz’ın KCK Türkiye Meclisi Mali alan sorumlusu olduğunu belirterek, “Bu şahıs terör örgütü tarafından özellikle belediyeler, müteahhitler, varlıklı iş adamlarından para toplar. Dağ kadrosundaki örgüt mensupları da fazladan topladıkları paraları Murat Yılmaz’a teslim ederdi. Tüm bu faaliyetlerini iş insanı görünümüyle şirket kurup, legal gösterirdi. Kurduğu şirketler üzerinden önceden belirlediği kişileri ihalelere sokar. Topladığı illegal kayıt dışı paraları Diyarbakır’da birlikte çalıştığı müteahhitler üzerinden aklamaya çalışır. Sur olaylarında kullanılan silah, mühimmatın mali giderlerini de Murat Yılmaz sağlardı, örgütün kasası konumundadır” dedi.

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“ÇÖZÜM GÜCÜ OLAN, ÇALIŞMALARA HAKİM BİR ARKADAŞTIR”

Diyarbakır Havaalanı'ndan Irak’ın Erbil kentine giderken yakalanan Rojhat Çetin’in üzerinde ele geçen maliye başlıklı örgütün tepe kadrosuna hitaben kaleme alınmış örgütsel dokümanda ise Murat Yılmaz’ın güvenilir kişi olduğu belirtiliyor.

Yılmaz’ın genel örgütsel çalışmalara hakim olduğu belirtilen raporda, “Çalışmalara hakim eski bir arkadaştır. Bu konuda net tavır koyan, sorun ve sıkıntılarda çözüm gücü olabilen biridir. Ancak çabuk tepki ve duygusallaşma, kestirip atma tarzı, yüzeyselliğe neden olmaktadır” bilgisi yer alıyor.

DAĞDAKİ ÜST DÜZEY TERÖRİST BİLE ESNAFI ONA YÖNLENDİRDİ

Murat Yılmaz’ın Diyarbakır’da işyeri açma ruhsatı için başvuran kentte tanınmış bir tatlı firmasının işletmecisinden de para istediği, firma sahibinin terörist elebaşı 'Çiyager' kod adlı Cihat Türkan ile görüşme yaptığı, görüşmede teröristin tatlı işletmecisini Murat Yılmaz’a yönlendirdiği de yine firma işletmecisinin tanık olarak alınan ifadesinde yer aldı.

Kırsal ile şehir merkezi arasındaki bağlantıyı sağlamak için terör örgütüne hitaben yazılan bazı el yazmalı örgütsel dokümanların kriminal incelenmesinde Murat Yılmaz’ın el ürünü olduğu belirlendi.

ÖRGÜT İÇİNDE GÜVENİLİR KİŞİ VE KASA KONUMUNDA

Mahkeme, Murat Yılmaz’ın daha önce de terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda silahlı terörist faaliyetlerde bulunurken yakalanıp 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldığını, bu cezasını tamamlayıp tahliye olduktan sonra örgütsel faaliyetlerini bu kez şehir merkezlerinde sürdürdüğünü belirtti.

Örgüt içinde güvenilir kişi olduğu için terör örgütünün kasası konumunda olup, sözde mali alan sorumlusu adı altında örgütün vergilendirme adıyla topladığı kara paranın aklanması için aktif faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

Mahkeme, sanığın kişi veya şirketlerin karşılaştıkları sorunları terör örgütü adına çözmekle mükellef olduğunu belirterek bu konuda aktif rol aldığını belirtti.

KANDİL'İN PERSPEKTİFLERİNİ ALT KADROLARA İLETİYORDU

Terör örgütünün Kandil’deki üst yönetimi tarafından gönderilen aylık ve yıllık talimatlar içeren perspektiflerin Murat Yılmaz’a ulaştırıldığı, kendisinin de bu talimatları alt kadrolara ulaştırdığı da dikkate alındığında sanığın sadece bölgesel değil Türkiye geneli örgütün mali yapılanması içerisinde önemli pozisyonda olduğuna dikkat çekildi.

Sanığın bu haliyle sıradan bir örgüt üyesi olmadığı, KCK içinde üst düzey sorumlu olduğundan dolayı terör örgütü üyeliği için öngörülen cezanın alt sınırından uzaklaşılması gerektiği, yine adli sicil kayıtlarına göre geçmiş yıllarda terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği için hakkında iyi hal indiriminin uygulanmayacağına kanaat getiren mahkeme sanığı indirimsiz 13 yıl 6 ay hapisle cezalandırıp, hükmen tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bölge İstinaf Mahkemesi de sanığa verilen mahkûmiyet kararında bir isabetsizlik görülmediğinden sanığın istinaf başvurusunun esastan reddine karar verip dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

15 SİLAHLI EYLEMDE 6 KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN MAHKUM OLMUŞ

Murat Yılmaz’ın 1993 yılında da terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda yer alıp Diyarbakır kırsalında 7 yıl boyunca 15 ayrı silahlı saldırıya katılarak 2’si korucu, 3’ü bekçi, 1’i de sivil vatandaş olmak üzere 6 kişinin öldürülmesi eylemlerine katıldıktan sonra örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Yılmaz’ın önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, ardından dağda katıldığı terörist saldırıların olduğu tarihte 18 yaşından küçük olduğu ve itirafçı olması nedeniyle cezasının 16 yıla indirildiği ve bu cezasını tamamlayıp tahliye olduktan sonra yeniden terör örgütü adına bu kez şehir merkezinde iş insanı görünümü altında terör örgütünün kara para aklama işlerini yönettiği öğrenildi.

Yılmaz’ın işadamlarından örgüt adına topladığı yüklü miktarda parayı da zimmetine geçirdiği kaydedildi.

sözcü