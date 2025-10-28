Dağdan inen ayı çöp kovasında yemek aradı
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bir ayı, yiyecek bulmak için çöp kovasını devirirken bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.
Çukurca ilçedeki bir şantiye yakınlarında dağdan inen ayı, çevredeki çöp kovasını devirerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ayının çevrede bir süre dolandığı, ardından ormanlık alana doğru uzaklaştığı görüldü. Vatandaşlar, bölgede son günlerde ayıların sık sık yerleşim alanlarına indiğini belirtti.