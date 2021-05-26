Dağda, tarlada, en ücra köyde vatandaşa yetişen, devletin şefkatidir! Türkiye’nin aşı hizmetinin dünyada eşi benzeri yok

Hasan Eğrigöz Ankara

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye, bu konuda da tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Kış aylarında Bingöl, Muş, Hakkari, Ağrı, Van, Tunceli ve Erzurum gibi zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü bölgelerde karlı dağları aşarak en ücra köylere ulaşan ve 65 yaş üstü vatandaşları aşılayan sağlık ekipleri, şimdi ise tarlalarında çalışan vatandaşları aşılamaya başladı.

Önceki gün Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü’nün mobil aşı ekibi, Uluköy köyünde tarlada çapa yapan 60 yaşındaki Vesile ve 70 yaşındaki Hüseyin Ayan çiftini çapa yaptıkları tarlalarında aşıladı.

Hepimiz için gurur kaynağı

Türkiye’nin, ‘Nerede vatandaş, orada aşı’ anlayışıyla hız kesmeden devam eden aşı çalışmalarını ve pandemi dönemindeki sağlık hizmetlerini Akit’e değerlendiren eski Sağlık Bakanı, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Türkiye’nin sağlık konusunda çok önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, “Türkiye’nin vatandaşlarına sunduğu bu hizmet hepimiz için gurur kaynağıdır. Şükürler olsun. AK Parti, 2002 yılında iktidara geldiğinde Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda büyük bir sağlık dönüşümü başlattık. Bu dönüşümle Türkiye, hem altyapı hem sağlık insan kaynaklarının dağılımı ve organizasyonu açısından, hem de eğitimleri açısından çok büyük mesafeler katetti. Buna ‘Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı’ diyoruz. Gerçekten Türkiye’nin güçlü sağlık alt yapısı ve fedekar sağlık çalışanları bütün dünyaya örnektir. Sağlık çalışanlarımız hem kabiliyetleri ve kaliteleri ile hem de amatör ruhla hizmeti ile takdire şayan performans sergiledi. Bu ikisi bir araya gelince, vatandaş nerede olursa olsun, ister karlı dağların ardında, isterse tarlada aşı oraya gider. Ben bütün sağlık çalışanlarına milletimiz adına bir kez daha şükranlarımı ifade ediyorum” dedi.

Türkiye’nin sağlık sektöründeki başarısının pandemi döneminde çok daha iyi anlaşıldığını ve bu konuda dünyada en iyi 5 ülkeden biri olduğunu belirten Dr. Mehmet Sılay ise şunları söyledi: “Aşı konusunda sayılı ülkelerden biriyiz. Sağlık sektöründe elhamdülillah Türkiye, çağın önünde. Bu konuda dünyada bir elin 5 parmağı kadar başarılı ülke varsa birisi Türkiye’dir. Bu, pandemi döneminde çok daha iyi anlaşıldı. Tarlasındaki vatandaşlara, karlı dağların ardındaki köylere, mezralara yetişen, devletin şefkatidir ve bu şefkatin başında da Recep Tayyip Erdoğan vardır. Hakkını teslim edelim Allah rızası için. Sağlık sektörü çok başarılı bir sınav verdi. Bu konuda bütün meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Bu başarı takdire şayan”