0553 313 94 23

Dağda mahsur kalan 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi, Sahil Güvenlik ekipleri helikopterle kurtardı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:29
Dağda mahsur kalan 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Antalya'da sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince helikopterle kurtarıldı.

Dağda mahsur kalan 3 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır köyü dağlık mevkisinde, 3 kişinin sarp kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.

Bölgeye helikopterle intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, sarp kayalıklarda mahsur kalan 3 kişiyi adeta nefes kesen bir operasyonla kurtardı.

Helikoptere alınan 3 kişi, daha sonra kent merkezine götürüldü.

Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 07:55
  1. Konya
  2. Antalya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    23.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    1. 23.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    2. Dağda mahsur kalan 3 kişiyi Sahil..
    3. Makedonya'daki Zaman gazetesi kapanıyor
    4. Filipinler'de Bangsamoro Geçiş..
    5. Trump bunu beklemiyordu! ABD'yi sarsan..
    6. Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı
    7. Silivri'de restoranda yangın
    8. Başkentte trafik kazası: 1 yaralı
    9. Suudi Prens Bin Selman'dan Uygur..
    10. Bir skandal iddia daha! Saniyeler..
    11. Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı..
    12. Peş peşe flaş Suriye açıklamaları!..
    13. Restoranda yemek yiyenler hastaneye..
    14. Eyüpsultan'da göçük... 1 işçi hayatını..
    15. Meteoroloji günler öncesinden..
    16. E-5'te zincirleme trafik kazası! Bir..
    17. İstanbul’da şiddetli fırtına etkili..
    18. ABD'den Venezuela ordusuna kınama
    19. Venezuela, Kolombiya sınırını kapattı
    20. Ankara’da trafik kazası: 1 yaralı
    21. Venezuela hükümeti, Kolombiya..
    22. Guaido'dan Venezuela ordusunun..
    23. Kozyatağı'nda zincirleme trafik..
    24. Başkent’te eğlence kanlı bitti: 2..
    25. 44. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini..
    26. Başkent’te mobilya atölyesi yandı
    27. İzmir'de otomobil ile motosiklet..
    28. Karabük'teki gıda zehirlenmesi şüphesi
    29. Kaşıkçı her yıl ABD İndiana Eyalet..
    30. Başkentte mobilya atölyesinde yangın
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    İdam edilen gencin mahkemedeki son sözleri ortaya çıktı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü
    7.2 şiddetinde depremi atlattık! Ekonomiye cemre düştü