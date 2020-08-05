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Spor

Dağcılık Federasyonundan buz tırmanış eğitimi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:06:17 -
Dağcılık Federasyonundan buz tırmanış eğitimi

ANKARA (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu, buz tırmanış eğitimi kampı düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yıllık programda yer alan buz tırmanışı eğitim faaliyeti Rize Kaçkarlar'da gerçekleştirilecek.

Buz tırmanışı eğitimi A kampı 17-23 Ağustos, B kampı ise 22-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Yeni normalleşme kapsamında yapılacak kamplar, 40'ar sporcuyla düzenlenecek. Başvurular, A kampı için 10 Ağustos, B kampı için 14 Ağustos'ta saat 17.00'de sona erecek.

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