Dağ yamacında mahsur kalan keçi, 5 saatlik operasyonla kurtarıldı Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan bir keçi, AKUT ekiplerinin 5 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan bir keçi, AKUT ekiplerinin 5 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gelen ihbar üzerine harekete geçen AKUT Mersin ekibi, 6 gönüllüsüyle Çamlıyayla ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan keçinin bulunduğu bölgeye gitti. Bölgede önce inceleme yapan ekip, daha sonra kurtarma operasyonunu başlattı. Halat yardımıyla keçinin mahsur kaldığı yere inen ekip, keçiyi halata bağlayarak yukarı çıkardı.

5 saat süren kurtarma operasyonuyla sağ salim yukarı çıkarılan keçi, sahibi Melek Şener’e teslim edildi.

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