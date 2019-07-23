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Dağ keçileri Pülümür çayında serinledi

Tunceli’de son günlerde hissedilen sıcaklık artışı insanların yanı sıra yaban hayvanlarını da etkiliyor.

23 Temmuz 2019 Salı 11:30
Dağ keçileri Pülümür çayında serinledi

Tunceli’de son günlerde hissedilen sıcaklık artışı insanların yanı sıra yaban hayvanlarını da etkiliyor. Kentte sıklıkla görülen dağ keçileri serinlemek için Pülümür çayına girdi.


Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’de de hava sıcaklıkları son günlerde artış gösterdi. Kentte 40 dereceyeyaklaşan hava sıcaklığı, insanların yanı sıra yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Kentin yüksek kesimlerinde yaşayan dağ keçileri, sıcaklar nedeniyle su ihtiyaçlarını gidermek için Pülümür ve Munzur çayı kıyılarına kadar inmeye başladı. Pülümür çayına inen dağ keçileri hem su ihtiyacı giderdi hem de suya girerek serinledi.


Dağ keçilerinin Pülümür çayına girmesini görüntüleyen Alican Altepe, doğanın güzelliği olan bu hayvanların kışın soğuktan yazın ise sıcaktan etkilendiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:30
  1. doğa

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