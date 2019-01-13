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Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası

- Zigana Dağı'nda düzenlenen şampiyonada, büyük erkeklerde Muhammet Furkan Polat, büyük kadınlarda Yeliz Esen birinci oldu

13 Ocak 2019 Pazar 16:58
Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası


GÜMÜŞHANE (AA) - Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Zigana Dağı'nda yapıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonunca Zigana Dağı'ndaki kayak tesislerinde düzenlenen şampiyonada, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorisinde 65 sporcu yarıştı.

Şampiyonada büyük erkeklerde Muhammet Furkan Polat birinci, Ali Osman ikinci, Mustafa Eroğlu üçüncü oldu. Büyük kadınlarda birinciliği Yeliz Esen elde ederken Cansel Taşçı ikinci, Dilara Yılmaz üçüncü sırayı aldı.

Genç erkeklerde Emirhan Çimen birinci, Kürşat Emin Korkmaz ikinci, Suat Uluç üçüncü, yıldız erkeklerde Emircan Akpınar birinci, Ahmet Uçgun ikinci, Halil Kömür üçüncü oldu. Genç kadınlar kategorisinde sporcunun yer almadığı şampiyonada, yıldız kızlarda ise Melisa Dönmez birinciliği, Sultan Doğanay da ikinciliği elde etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyona ile milli takım seçmelerinin de yapılacağını ifade ederek, "Türkiye Şampiyonası'nın burada yapılması hem bu branşın gelişmesi hem de ülkemizdeki dağcılık sporuna olan katkısı açısından çok önemli." diye konuştu.

Başar, federasyon olarak Zigana Dağı'nda yoğun eğitim programı yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İlk başta sporcuların tırmanışıyla yarışma başlıyor. Dağ kayaklarının altında özel donanımlar bulunuyor. Bu donanımlarla sporcular tırmanış yapabiliyorlar. Belirli noktalarda kayakları çıkartarak koşabiliyorlar. Daha sonra ise kayarak dağdan iniyorlar. Bunlar kayak pistleri dışında yapılıyor. Tamamen farklı alanlarda yapıldığı için farklı bir spor branşı. Ayrıca her sporcu çantasında çığ sondası, kar küreği gibi ekipmanları bulunduruyor. Bu ekipmanlar yarışma öncesi ve sonrasında da kontrol ediliyor. Sporcular, zor şartlarda yarışmayı tamamlayabilecek bilgi ve birikime sahip."

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise organizasyonun kentte düzenleniyor olmasından dolayı Başar'a teşekkür ederek, farklı şampiyonalara Zigana'da her zaman ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 16:58
  1. Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası
  2. Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar
  3. Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen
  4. kayak
  5. şampiyona
  6. Türkiye Şampiyonası
  7. Zigana Kayak Pisti

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