0553 313 94 23

Dağ çileğine yoğun ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki, bin 200 rakımlı Koyunoba köyünde yetiştirilen çileklere yurt içi ve yurt dışından talep olduğu bildirildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:21
Dağ çileğine yoğun ilgi

Kütahya’nın Simav ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki, bin 200 rakımlı Koyunoba köyünde yetiştirilen çileklere yurt içi ve yurt dışından talep olduğu bildirildi. Yaklaşık 400 dekar alanda yapılan çilek üretiminden, yılda 150 ile 200 ton arasında ürün alındığı belirtiliyor.


Koyunoba Köyü Muhtarı Mustafa Aslantaş, yetiştirdikleri çileğin tadı ve aromasının çok farklı ve ilaç gibi olduğunu belirterek, Koyunoba çileğinin benzerinin, Türkiye’nin hiçbir yerinde olmadığını ifade etti.


Çilek üreticisi Selime Kaymaz(45) “ Çileğimizin aroması güzel, çileklerin içinde birinci olarak gösteriliyor. Dağ havasında yetiştiği için tamamen doğal oluyor” dedi.


Koyunoba Köyü Muhtarı Mustafa Aslantaş “ Çileğimizi ağzımıza aldığımızda kokusu dahi değişik olan, başka çileklerde bulamadığımız bir tat var. Çileğimize her yerden talep alıyoruz, bu durumdan köy halkı olarak memnunuz” dedi.


Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner: “Simav’ımızın Koyunoba köyünde 12 yıl önce 65 dekarla üretime başlanılan çilek bahçeleri şimdilerde 400 dekara çıktı. Bu alandaki üretimden 150 – 200 ton civarında dağ çileği elde edilmektedir. Kumsal ve hiçbir şey üretilemez denilen bu topraklardan, Simav’ın ekonomisine 2 milyon TL katkıda bulunuluyor. Yapılacak olan göletten sonra, 2 bin dekarın üzerinde bir alanda üretim yapılabilecek ve ilçe ekonomisine 5 ile 10 milyon TL katkı sağlanabileceğini tahmin etmekteyiz” dedi.


Çilek üreticisi İsmail Kaymaz “ Çilek üreticisi olarak 10 - 12 yıldan bu yanabu çileği üretiyoruz, bir dekardan 4 -5 ton ürün almaktayız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:21
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel haber) Gökhan Kocakaya: “Gazi Koşusu’nu kazanmayı çok istiyoruz”
    1. (Özel haber) Gökhan Kocakaya: “Gazi..
    2. Kapadokya’da turistler sevgi duvarı..
    3. Doğu'da 5 ilde yağış bekleniyor
    4. (Özel) 50 yıllık gizli formül..
    5. Eniştelerini 50 liralık borç için..
    6. Sahili yayalaştırma projesine UKOME..
    7. “Gönülleri makam yapmaya geldik”
    8. Emine Erdoğan, Deniz ve Okyanus..
    9. UEFA Avrupa 21 Yaş Altı..
    10. Arnavutköy’de villayı sahte alkol..
    11. 93. Gazi Koşusu’nda heyecan yarın
    12. (Özel) Bursa’da bir ilk..
    13. Soğanın iyi geldiği 5 hastalık
    14. İslam âlimi Şeyh Said anılıyor
    15. (Özel) E-5’te yaralı yavru kediyi..
    16. Cumhurbaşkanlığından Erdoğan-Trump..
    17. İki polisi şehit eden teröristlere..
    18. Öğrenci ve veliler unutulan sokak..
    19. Sağlık Bakanlığı alımları son dakika..
    20. Düzce’de ihracat arttı, ithalat azaldı
    21. Denizlispor eski Başkanı Ali İpek..
    22. LGS birincilerine ödül yağıyor
    23. Balıkesirlilerin tercihi yerli film
    24. Doğal yağların bebeklere etkisi |..
    25. İş makinesi yüklü kamyon devrildi: 1..
    26. Yargıtay'dan emsal karar! İptal..
    27. Görme engelli öğrencilere göz olacak
    28. Çiğli’de muhtarlar zirvesi
    29. LGS’ye imam hatip damgası
    30. (Özel) Kaza yapan sürücünün kaçtığı o..
    AK Partili Metiner’den MYK tepkisi: O bilgileri kim sızdırmışsa namerttir!
    AK Partili Metiner’den MYK tepkisi: O bilgileri kim sızdırmışsa namerttir!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...
    G-20 zirvesinde dikkat çeken detay! Fotoğraf çekiminde...