DAEŞ'ten Rakka'da PKK'ya bombalı saldırı

Rakka kent merkezinde YPG/PKK unsurlarının konuşlu bulunduğu merkeze yönelik bomba yüklü araç saldırısı düzenlendi.

Bugün akşam saatlerinde Rakka kent merkezinin Nur caddesi yakınlarında PKK güçlerine ait askeri merkez yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırının gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra IŞİD'e bağlı Amak Ajansı üzerinden yapılan açıklamada, Rakka kent merkezinde PKK unsurlarının konuşlu bulunduğu merkezin önüne park edilen aracın infilak ettirildiği, saldırıda PKK unsurlarından 50 kişinin öldüğü veya yaralandığı öne sürüldü.

Rakka kent merkezinde PKK unsurlarına yönelik bugün düzenlenen saldırı, kent merkezinin PKK kontrolüne geçtiği Ekim 2017 tarihinden bu yana IŞİD tarafından düzenlenen ilk bombalı araç saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Mepa News