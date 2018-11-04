0553 313 94 23
impression

DAEŞ'ten Rakka'da PKK'ya bombalı saldırı

Suriye'nin Rakka kentinde, YPG-PKK'lıların yoğun olarak bulunduğu bölgeye bombalı saldırı düzenlendi.

04 Kasım 2018 Pazar 22:23
DAEŞ'ten Rakka'da PKK'ya bombalı saldırı

Rakka kent merkezinde YPG/PKK unsurlarının konuşlu bulunduğu merkeze yönelik bomba yüklü araç saldırısı düzenlendi.

Bugün akşam saatlerinde Rakka kent merkezinin Nur caddesi yakınlarında PKK güçlerine ait askeri merkez yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırının gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra IŞİD'e bağlı Amak Ajansı üzerinden yapılan açıklamada, Rakka kent merkezinde PKK unsurlarının konuşlu bulunduğu merkezin önüne park edilen aracın infilak ettirildiği, saldırıda PKK unsurlarından 50 kişinin öldüğü veya yaralandığı öne sürüldü.

Rakka kent merkezinde PKK unsurlarına yönelik bugün düzenlenen saldırı, kent merkezinin PKK kontrolüne geçtiği Ekim 2017 tarihinden bu yana IŞİD tarafından düzenlenen ilk bombalı araç saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 22:23
  1. Rakka
  2. DAEŞ
  3. PKK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'a şok suçlama: Neden gideyim
    1. Galatasaray'a şok suçlama: Neden gideyim
    2. Esed ile Rusya arasında kritik görüşme!
    3. AGD'den kaybedeni olmayn Siyer-i Nebi..
    4. DAEŞ'ten Rakka'da PKK'ya bombalı saldırı
    5. Sakarya'da 'hastaya ambulans..
    6. Suriye'de anayasa sürecine BM'den destek
    7. Filistin gösterisinde İsrail..
    8. Meczup öğretmen 'kıyamet' için tarih..
    9. FKÖ'den flaş iddia! Yakında anlaşma..
    10. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan yeni..
    11. Trabzonspor beraberliğe abone
    12. Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi!..
    13. İran'dan ABD'ye gözdağı! Tanıtımı..
    14. ﻿Türkiye bu rezil gazetecilik olayını..
    15. Peygambere hakaret eden kadına destek!
    16. Çözüm planları yine şaşırtmadı!..
    17. Utangaç kişilik yapısı kabızlığı..
    18. Tıkalı giderleri açmanın doğal..
    19. ABD ve İsrail bayraklarını yaktılar
    20. Depresyon cilt hastalıklarını tetikliyor
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Sanal alemde rezalet! TikTok, toplumu yozlaştırıyor
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma