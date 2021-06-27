DAEŞ'ten Kerkük'te polis kontrol noktasına saldırı
Terör örgütü DAEŞ'in Irak'ın Kerkük kentindeki bir polis kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin yaralandığı belirtildi.
Terör örgütü DAEŞ'in Irak'ın Kerkük kentindeki bir polis kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiği, 2 polisin yaralandığı bildirildi.
Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Riyad nahiyesi yakınlarında Irak federal polis gücüne ait bir kontrol noktasına DAEŞ'li teröristlerce silahlı saldırı düzenlendiği kaydedildi.
Saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiği, 2 polisin yaralandığı aktarıldı.
Kerkük'ün güneyinde DAEŞ'e operasyon
Öte yandan Irak federal polis gücünden Haydar Matori, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyinde DAEŞ unsurlarına yönelik geniş çaplı operasyon başlattıklarını söyledi.
Operasyona Irak ordusunun da katıldığını aktaran Matori, özellikle güvenlik zafiyetinin bulunduğu bölgelere odaklanacaklarını ifade etti.
Matori, DAEŞ'li teröristlerin daha çok 4-7 kişilik lokal gruplar halinde güvenlik güçlerine saldırdıklarını ve sonrasında kırsal bölgelerde gizlendiklerini anlattı.
Iraklı yetkili ayrıca operasyonun iki gün süreceği bilgisini verdi.
Terör örgütü DAEŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.
Dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DAEŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Irak'ın DAEŞ'ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.