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DAEŞ'in 'Konya emiri' özel harekat polisi çıktı!

Konya'da düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ'in sözde Konya Emiri olduğu iddia edilen teröristle birlikte 3 kişi yakalandı.

15 Ocak 2019 Salı 11:02
DAEŞ'in 'Konya emiri' özel harekat polisi çıktı!

Konya'da 2017 yılında terör örgütü DAEŞ mensubu 5  teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında gözaltına alınan  şüphelilerden birinin ifadeleri doğrultusunda aralarında örgütün sözde "Konya  emri"nin de bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.

12 Temmuz 2017'de merkez Meram ilçesinde 5 terör  örgütü DAEŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından tutuklanarak  hakkında dava açılan sanık Mehmet Akif Kök, etkin pişmanlık hükümlerinden  faydalandı.

Kök'ün örgüt hakkında verdiği ifadeler doğrultusunda aralarında terör  örgütü DAEŞ'in sözde "Konya emiri"nin de olduğu öne sürülen 3 şüpheli hakkında  yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,  şüphelilerden M.A, S.A. ve B.S'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Kimliği şoke etti

Şüphelilerden B.S'nin emekli özel harekat polisi olduğu ve örgütün sözde "Konya emiri" olduğu ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar,  çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kentte 12 Temmuz 2017'de eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör  örgütü DAEŞ üyelerine yönelik 10 eve operasyon düzenlenmişti. Merkez Meram  ilçesindeki villada çıkan çatışmada 5 DAEŞ'li terörist etkisiz hale getirilmiş, 4  polis memuru hafif yaralanmıştı.

Operasyonun ardından aralarında Mehmet Akif Kök'ün de bulunduğu 10  sanık hakkında dava açılmış, 23 Kasım 2018'de sanıklardan 9'u, 2 yıl 1 ay ila 7  yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme heyetince 5 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Mehmet Akif Kök'ün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı için tahliyesine  karar verilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 11:02
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